Cleveland zvíťazil aj v jedenástom zápase, Brooklyn zdolal 105:100

NBA - výsledky:



San Antonio - Utah 110:111,

Atlanta - Chicago 113:125,

Cleveland - Brooklyn 105:100,

Los Angeles Clippers - Toronto 105:103

New York 10. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zostávajú v NBA naďalej bez prehry. Cavaliers triumfovali v noci na nedeľu nad Brooklynom 105:100 a stali sa dvanástym tímom v histórii ligy, ktorý začal sezónu jedenástimi víťazstvami. Rekord drží Golden State Warriors, ktorý v sezóne 2015/16 vyhral prvých 24 zápasov.Cleveland potiahli Evan Mobley, zaznamenal 23 bodov a 16 doskokov a Donovan Mitchell mal 22 bodov. Darius Garland dosiahol osem zo svojich 20 bodov vo štvrtej štvrtine za Cavaliers. Domáci mali 35 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny až 14-bodové manko (68:82). Cavaliers sú dve víťazstvá od vyrovnania svojej najdlhšej série v histórii klubu. Trikrát v lige mali sériu 13 víťazstiev rade a vždy to bolo na súpiske s ikonou klubu LeBronom Jamesom. Naposledy sa im to podarilo od 11. novembra do 6. decembra 2017. Cleveland prvýkrát nedokázal streliť 110 bodov, čím ukončili svoju rekordnú sériu NBA, keď sa im to podarilo pri prvých 10 víťazstvách. Predtým bol najlepší v tejto štatistike (9 duelov) tím Philadelphia Warriors (v súčastnosti Golden State) s Wiltom Chamberlainom v ročníku 1960/61.