Cleveland zvíťazil nad Denverom, Houston neuspel na palubovke Warriors

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 24:27)



najviac bodov: Mitchell 28, Garland 24, LeVert 21 - Jokič 27 (20 doskokov, 11 asistencií), Porter 24, Murray 19







Washington Wizards - Dallas Mavericks 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)



najviac bodov: Bagley a Brogdon po 16, Carrington 15 - Irving 25, Dončič 21 (10 doskokov i asistencií), Gafford 16







New York Knicks - Charlotte Hornets 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)



najviac bodov: Towns 27 (16 doskokov), Anunoby 25, Brunson 24 - Miller 26, Curry 18, Micič 14 (12 asistencií)







Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)



najviac bodov: Barrett (11 doskokov) a Mogbo po 17, Dick 15 - Gilgeous-Alexander 30, Jalen Williams 20, Joe 16







Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)



najviac bodov: Bane a Smart po 18, Aldama (10 doskokov) a Jackson po 15 - DeRozan 26, Monk 23, Fox 18







New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)



najviac bodov: Ingram 29, McCollum 25, Murphy 19 - Booker 28, Beal 24, O'Neale 19







San Antonio Spurs - Chicago Bulls 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)



najviac bodov: Johnson 28, Vassell 17, Sochan 16 (14 doskokov) - Vučevič 39, Dosunmu 27 (11 asistencií, 10 doskokov), Horton-Tucker 13







Golden State Warriors - Houston Rockets 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)



najviac bodov: Kuminga 33, Wiggins 23, Anderson a Podziemski po 8 - Šengün 16, Brooks 15, Green a Thompson po 14



New York 6. decembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu potvrdili pozíciu vedúceho tímu NBA, keď zdolali v noci na piatok Denver 126:114. Cavaliers ako tradične viedol Donovan Mitchell, keď nazbieral 28 bodov. Nuggets nestačilo triple double Nikolu Jokiča 27 bodov, 20 doskokov a 11 asistencií. V súboji popredných mužstiev Západnej konferencie Golden State zvíťazilo nad Houstonom 99:93 a ukončilo sériu piatich prehier.Cavaliers si v stretnutí so šampiónmi ligy z roku 2023 zlepšili sezónny rekord v počte úspešných trojok na 22. Aspoň 10 dali už v 28 dueloch za sebou, čo je klubový rekord. Na body spoza oblúka zvíťazil Cleveland 66:18, aspoň jednu trojku pritom trafilo v drese Cavaliers osem hráčov.vzdal úctu hráčovi súpera Mitchell.Srbský pivot zaznamenal triple double s poradovým číslom 139. V historickej tabuľke ligy sa už v tejto štatistike odpútal od Magica Johnsona a patrí mu 3. priečka. Jeho výkony v sezóne z neho robia hlavného kandidáta na cenu MVP, ktorú by získal štvrtýkrát v kariére, no tím okolo neho presvedčivo nepôsobí, čo tréner Denveru Mike Malone už neskrýva. "vyhlásil podľa AFP kouč Denveru, ktorému patrí na západe 8. priečka.Warriors zvládli duel proti Houstonu aj bez hviezdneho lídra Stephena Curry. Hlavnú zásluhu na tom má Jonathan Kuminga, ktorý si zlepšil kariérové maximum na 33 bodov. "povedal po stretnutí krídelník z Demokratickej republiky Kongo.Prehru Houstonu využila Oklahoma City a na čele Západnej konferencie zvýšila svoj náskok na 2,5 duelu, keď hladko zvíťazila v Toronte 129:92. Líder Oklahomčanov Shai Gilgeous-Alexander oslávil návrat do rodného mesta 30 bodmi. Po piatich dueloch sa po zranení vrátil do zostavy New Orleansu Brandon Ingram a hneď pomohol 29 bodmi k tesnému víťazstvu nad Phoenixom 126:124. Pelicans sa odpútali z poslednej priečky západu, keď preskočili Utah.Triple double 21 bodov, 10 doskokov i asistencií si v drese Dallasu zapísal Luka Dončič, Mavericks suverénne zvíťazili na palubovke najslabšieho tímu ligy vo Washingtone 137:101. Wizards natiahli sériu prehier už na 16 duelov. Tri dvojciferné štatistiky vôbec po prvýkrát vo svojej štvorročnej kariére zaznamenal aj krídelník Chicaga Ayo Dosunmu. K jeho 27 bodom, 11 asistenciám a 10 doskokom pridal sezónne maximum 39 bodov Nikola Vučevič a Chicago zvíťazilo v San Antoniu 139:124. Spurs pre problémy s chrbtom chýbal Victor Wembanyama.