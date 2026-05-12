Cleveland zvíťazil nad Detroitom 112:103 a vyrovnal stav série na 2:2
Donovan Mitchell prispel k triumfu Cavs 43 bodmi, 39 z nich zaznamenal v tretej a záverečnej štvrtine.
New York 12. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NBA. Obhajcovia titulu triumfovali vo štvrtom dueli 2. kola play off na palubovke Los Angeles Lakers 115:110 a celú sériu vyhrali 4:0. Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal v drese Oklahomy 35 bodov.
Hráči Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na utorok vo štvrtom zápase semifinále Východnej konferencie nad Detroitom Pistons 112:103 a vyrovnali stav sé=ie na 2:2. Donovan Mitchell prispel k triumfu Cavs 43 bodmi, 39 z nich zaznamenal v tretej a záverečnej štvrtine.
2. kolo play off NBA
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 112:103
/stav série: 2:2/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:115
/konečný stav série: 0:4, Oklahoma City postúpila do konferenčného finále/
