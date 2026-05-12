Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
Cleveland zvíťazil nad Detroitom 112:103 a vyrovnal stav série na 2:2

Tobias Harris (12) z tímu Detroit Pistons strieľa ponad Evana Mobleyho (vpravo) z Cleveland Cavaliers v druhej polovici štvrtého zápasu druhého kola play-off NBA v pondelok 11. mája 2026 v Clevelande. Foto: TASR/AP

Donovan Mitchell prispel k triumfu Cavs 43 bodmi, 39 z nich zaznamenal v tretej a záverečnej štvrtine.

New York 12. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NBA. Obhajcovia titulu triumfovali vo štvrtom dueli 2. kola play off na palubovke Los Angeles Lakers 115:110 a celú sériu vyhrali 4:0. Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal v drese Oklahomy 35 bodov.

Hráči Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na utorok vo štvrtom zápase semifinále Východnej konferencie nad Detroitom Pistons 112:103 a vyrovnali stav sé=ie na 2:2. Donovan Mitchell prispel k triumfu Cavs 43 bodmi, 39 z nich zaznamenal v tretej a záverečnej štvrtine.



2. kolo play off NBA

semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

štvrtý zápas:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 112:103

/stav série: 2:2/



semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

štvrtý zápas:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:115

/konečný stav série: 0:4, Oklahoma City postúpila do konferenčného finále/
