Cleveland zvíťazil nad Orlandom a postúpil do semifinále konferencie

NBA - 1. kolo play off



Východná konferencia - 7. zápas:



Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26)



najviac bodov: Mitchell 39, LeVert 15, Strus 13 - Banchero 38 (16 doskoko), Carter 13, Suggs 10



/konečný stav série: 4:3, Cleveland postúpil/

New York 6. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sa stali poslednými účastníkmi 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 1. kola Východnej konferencie zvíťazili v nedeľu nad Orlandom Magic 106:94. V semifinále konferencie narazia na najlepší tím základnej časti Boston Celtics.Orlando viedlo v druhej štvrtine aj o 18 bodov, no napokon sa nestalo prvým tímom, ktorý dokázal v sérii uspieť na súperovej palubovke. Triumf Clevelandu režíroval Donovan Mitchell s 39 bodmi. "" uviedol Mitchell podľa agentúry AFP.Orlandu nestačilo 38 bodov a 16 doskokov Paola Banchera.povedal tréner hostí Jamahl Mosley.