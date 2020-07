Clijstersová bude štartovať na turnaji v New Yorku pred US Open

New York 30. júla (TASR) - Štvornásobnej grandslamovej víťazke Kim Clijstersovej dali organizátori tenisového turnaja v New Yorku voľnú kartu. Okrem 37-ročnej Belgičanky sa vďaka voľnej karte predstavia aj Japonka Naomi Osaková či domáce Američanky Venus Williamsová, Sloane Stephensová a Caty McNallyová.



Turnaj WTA, ktorý sa koná každý rok v Cincinnati dva týždne pred grandslamovým US Open, premiestnili do New Yorku pre pandémiu nového koronavírusu. Bude sa hrať 20. až 28. augusta vo Flushing Meadows bez prítomnosti divákov. US Open sa na rovnakom mieste začne 31. augusta. Informovala o tom agentúra AFP.