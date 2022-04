Clijstersová nadobro končí s kariérou, chce sa venovať rodine

Brusel 12. apríla (TASR) - Bývalá svetová jednotka Kim Clijstersová po tretí raz a nadobro ukončila tenisovú kariéru. Tridsaťosemročná matka troch detí sa chce naplno venovať rodine.



"Už dlhší čas som to mala v hlave. Stále rada hrám tenis, v tejto fáze rodinného života sa mu však nedokážem venovať súvisle tri či štyri týždne," uviedla Belgičanka pre oficiálnu webstránku WTA.



Clijstersová triumfovala v roku 2009 na US Open, čím sa stala iba treťou matkou v histórii s grandslamovým titulom. Celkovo získala šesť grandslamových trofejí, z toho štyri vo dvojhre. Na US Open triumfovala aj v rokoch 2005 a 2010 a v roku 2011 zvíťazila na Australian Open.