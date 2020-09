Clijstersová je napriek prehre spokojná: Cítila som sa dobre

New York 2. septembra (TASR) - Už v 1. kole sa s účinkovaním na grandslamovom turnaji US Open rozlúčila belgická tenistka Kim Clijstersová. Bývalá svetová jednotka a trojnásobná víťazka z Flushing Meadows prehrala s nasadenou dvadsaťjednotkou Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou v troch setoch 6:3, 5:7 a 1:6.



Tridsaťsedemročná Clijstersová sa na podujatí veľkej štvorky predstavila prvýkrát od roku 2012. V máji 2007 ukončila kariéru, o dva roky sa však vrátila. V roku 2011 vyhrala Australian Open, ale problémy s kolenom ju donútili v roku 2012 opäť zavesiť raketu na klinec. Návrat na kurty absolvovala vo februári tohto roka v Dubaji.



"Je to proces. Toto som si povedala, keď som sa rozhodla vrátiť do tenisového kolotoča. Je to pre mňa výzva a veľmi dobre si uvedomujem, že ma čaká ešte veľa tvrdej práce a prehier. Dnes som sa na kurte cítila dobre. Mala som dobrý vstup do zápasu, súperka však od druhého setu zlepšila podanie, z ktorého ťažila. V rozhodujúcom dejstve boli jej údery mimoriadne presné, veľakrát som nemala šancu zareagovať," zhodnotila zápas Clijstersová, ktorá využila iba tri z pätnástich brejkových príležitostí.



Napriek prehre bola spokojná s predvedeným výkonom. "Myslím si, že zniesol prísne kritériá. Je to pre mňa pozitívne zistenie, že ešte nepatrím do starého železa. Pred desiatimi rokmi by som prehru vnímala inak, teraz nemám dôvod na nespokojnosť," dodala pre AP.