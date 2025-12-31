Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Šport

Clippers majú piatu výhru za sebou, Lakers prehrali doma s Detroitom

.
Útočník Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) prichádza o loptu po zákroku útočníka Sacramento Kings Keegana Murraya (13) v druhej polovici basketbalového zápasu NBA v utorok 30. decembra 2025 v Inglewoode v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Clippers pri tom v úvodných deviatich týždňoch nového ročníka NBA získali len šesť výhier. Počas aktuálnej víťaznej série ukázali svoju silu, keď nad súpermi triumfovali vždy minimálne o 13 bodov.

Autor TASR
,aktualizované 
New York 31. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers prežívajú na konci kalendárneho roka v zámorskej NBA výsledkové obrodenie, triumf 131:90 bol pre tím trénera Tyronna Luea piatou výhrou v rade. Domácich potiahol k úspechu 33-bodový Kawhi Leonard.

Clippers pri tom v úvodných deviatich týždňoch nového ročníka NBA získali len šesť výhier. Počas aktuálnej víťaznej série ukázali svoju silu, keď nad súpermi triumfovali vždy minimálne o 13 bodov. V tabuľke Západnej konferencie sú naďalej na 13. mieste, čo je mimo pozícií zaručujúcich účasť v play off, respektíve play in, ale postupne znižujú stratu na konkurenciu.

V nevýrazných výkonoch naopak pokračuje ich mestský konkurent, Los Angeles Lakers prehrali na domácej palubovke s lídrom Východnej konferencie Detroitom Pistons jednoznačne 106:128. Tradičným lídrom na víťaznej strane bol Cade Cunningham, autor 27 bodov a 11 asistencií. Pre Lakers to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich ligových zápasov.

NBA - sumáre:



Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 136:139 pp (40:34, 32:38, 28:31, 28:25 - 8:11)

najviac bodov: Morant 40, Coward 28 (16 doskokov), Aldama a Jackson (12 doskokov) po 15 - Embiid (10 doskokov) a Maxey (12 asistencií) po 34, Edgecombe 25



Utah Jazz - Boston Celtics 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)

najviac bodov: George 37, Nurkič 26, Markkanen 22 - White 27, Brown 23 (10 asistencií), Simons 20



Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)

najviac bodov: Dončič 30 (11 asistencií), L. James 17, Hayes 13 - Cunningham 27 (11 asistencií), Sasser 19, Stewart 15



Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)

najviac bodov: Leonard 33, Harden 21, Collins a Niederhäuser po 16 - Clifford 18, Raynaud (12 doskokov) a Westbrook po 12
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia