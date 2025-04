Clippers v súboji o postup do play off zvíťazili nad Golden State

NBA - sumáre záverečného hracieho dňa:



Atlanta Hawks - Orlando Magic 117:105 (31:24, 27:22, 34:38, 25:21)



najviac bodov: Mann 19, Plowden a Toppin po 17 - Black 20 (10 doskokov), Howard 16, Da Silva 14







Boston Celtics - Charlotte Hornets 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18)



najviac bodov: Pritchard 34, Hauser 15, Kornet 11 - Nurkič a Okogie po 14, Sims 12







Brooklyn Nets - New York Knicks 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24)



najviac bodov: Martin a Watford po 20, Wilson 18 - Shamet 29, Payne 21, Achiuwa 18







Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 118:126 p2p (32:26, 29:18, 24:23, 20:38 - 4:4, 17:9)



najviac bodov: Tyson 31, Bates 25, Tomlin 24 (12 doskokov) - Jackson 21, Furphy 15, Bradley 14 (14 doskokov)







Miami Heat - Washington Wizards 118:119 (28:30, 32:36, 26:28, 32:25)



najviac bodov: Jaquez 41 (10 doskokov), Christopher 17, Keshad Johnson 17 - Vukčevič 28 (11 doskokov), Champagnie 27, C. Jones 20 (10 doskokov)







Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 140:133 pp (43:25, 28:30, 27:37, 25:31 - 17:10)



najviac bodov: Connaughton 43 (11 doskokov), Kuzma 22, Smith 20 - Beasley 23, Sasser (10 asistencií) a Waters po 18







Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 102:122 (29:29, 27:20, 19:37, 27:36)



najviac bodov: Walker 31, Jared Butler 19, Bona 16 - Huerter 18, Horton-Tucker 17, P. Williams 15







Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 119:124 pp (33:25, 25:35, 24:23, 29:28 - 8:13)



najviac bodov: Curry 36, Jimmy Butler 30, Podziemski 19 - Harden 39 (10 asistencií), Leonard 33, Zubac 22 (17 doskokov)







Houston Rockets - Denver Nuggets 111:126 (23:36, 29:29, 19:37, 40:24)



najviac bodov: Thompson a VanVleet po 15, Sengün 14 - Porter 19, Gordon a Jokič po 18







Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22)



najviac bodov: Stevens 31, Bagley 25 (12 doskokov), Spencer 23 - Gafford 20, Hardy 17, Christie 14







Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 116:105 (30:24, 20:25, 40:28, 26:28)



najviac bodov: Edwards 43, Gobert 19 (18 doskokov), DiVincenzo 16 - Sensabaugh 22, Tshiebwe 18 (12 doskokov), Filipowski 15







New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 100:115 (19:38, 30:26, 23:26, 28:25)



najviac bodov: Reeves 20, Cain 18, Quiňones 17 - Wiggins 28, Carlson 26 (10 doskokov), Joe a K. Williams (12 doskokov) po 17







Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)



najviac bodov: Banton 23, Thybulle 15, Camara 14 - Knecht 27, Milton 16, Goodwin 12







Sacramento Kings - Phoenix Suns 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23)



najviac bodov: Valančiúnas 22 (10 doskokov), Sabonis 20 (12 doskokov), LaVine 16 - Allen 20, T. Jones 17, Dunn 12 (10 doskokov)







San Antonio Spurs - Toronto Raptors 125:118 (32:37, 22:37, 39:21, 32:23)



najviac bodov: Keldon Johnson 23, Castle 20, H. Barnes 18 - S. Barnes 35 (11 doskokov), Battle 25, Agbaji a Lawson po 14











Vyraďovacia časť NBA 2024/25 - dvojice (v zátvorke nasadenie)



Východná konferencia



play off:



Cleveland Cavaliers (1.) - nasadený tím č. 8



Boston Celtics (2.) - nasadený tím č. 7



New York Knicks (3.) - Detroit Pistons (6.)



Indiana Pacers (4.) - Milwaukee Bucks (5.)







play in:



o nasadenie č. 7: Orlando Magic (7.) - Atlanta Hawks (8.)



o postup do zápasu o nasadenie č. 8: Chicago Bulls (9.) - Miami Heat (10.)







Západná konferencia



play off:



Oklahoma City Thunder (1.) - nasadený tím č. 8



Houston Rockets (2.) - nasadený tím č. 7



Los Angeles Lakers (3.) - Minnesota Timberwolves (6.)



Denver Nuggets (4.) - Los Angeles Clippers (5.)







play in:



o nasadenie č. 7: Golden State Warriors (7.) - Memphis Grizzlies (8.)



o postup do zápasu o nasadenie č. 8: Sacramento Kings (9.) - Dallas Mavericks (10.)

Washington 13. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru, Los Angeles Clippers a Minnesoty si v záverečný hrací deň základnej časti NBA vybojovali priamu miestenku do play off. Clippers v priamom súboji o účasť v prvej šestke Západnej konferencie zvíťazili na palubovke Golden State 124:119 po predĺžení a svojho súpera odsunuli na 7. priečku tabuľky, ktorá znamená účasť v play in.O tri zostávajúce priame miesta do play off bojovali v nedeľu na západe štyri tímy, ktorým patrili v tabuľke pozície od 4. do 7. miesta. Denver mal najlepšiu východiskovú pozíciu a suverénne triumfoval 126:111 v Houstone, ktorý už mal istotu druhej priečky. Nuggets tak skončili štvrtí. Minnesota bola pred nedeľnými stretnutiami siedma, no duel proti najslabšiemu tímu ligy Utahu zvládla (116:105) a poskočila na postupovú šiestu pozíciu. V play off tak narazí na Los Angeles Lakers. Clippers potvrdili formu, keď základnú časť uzavreli ôsmym triumfom v sérii. Posunuli sa na 5. miesto a budú v 1. kole súperiť s Denverom.Najlepší strelec rozhodujúceho súboja medzi Warriors a Clippers bol James Harden, ktorý nazbieral 39 bodov a 10 asistencií, keď premenil aj dve kľúčové trojky v predĺžení v dvoch útokoch za sebou. Kawhi Leonard ho doplnil 33 bodmi a Ivica Zubac 22 bodmi a 17 doskokmi. Golden State nestačilo 36 bodov Stephena Curryho a 30 bodov Jimmyho Butlera. Ten zaznamenal maximum v drese nového zamestnávateľa, ktorého posilnil vo februári z Miami. „Vedeli sme, že nás čaká na palubovke súpera búrlivé prostredie. Chceli sme však vyhrať, akýmkoľvek spôsobom. Nie je dôležité, kto skóroval a kto asistoval. Vieme, že sme dobrý tím a sme nadšení, že to môžeme svetu ukázať,“ uviedol po stretnutí podľa AFP Harden.Oklahoma City sa stala víťazom konferencie a s bilanciou 68 víťazstiev a 14 prehier sa stala najlepším tímom celej ligy po základnej časti. Jej súper v 1. kole play off vzíde z play in. Druhý skončil na západe Houston, ktorý narazí na víťaza stretnutia play in medzi Golden State a Memphisom. Na východe už pred záverečným kolom nemohlo prísť k žiadnym posunom v tabuľke, všetkých prvých desať účastníkov vyraďovacej časti malo svoju pozíciu istú. Cleveland ako jednotku čaká nasadený tím číslo osem, ktorý vzíde z play in. Obhajca titulu Boston vstúpi do vyraďovačky z druhej priečky a čaká ho víťaz súboja Orlando - Atlanta, ktorý získa nasadenie číslo 7.Vyraďovacia časť NBA sa začne v noci na stredu zápasmi play in, ktoré sa hrajú tradične na jediný duel. Odohrajú sa dva súboje o siedmu pozíciu v play off v oboch konferenciách.