Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Šport

Cmárová získala bronzovú medailu v disciplíne K1 do 60 kg

.
Na snímke kickboxerka Lucia Cmárová. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bronzovú medailu si zo Spojených arabských emirátov odniesla v rovnakej disciplíne aj ďalšia Slovenka Alexandra Filipová.

Autor TASR
,aktualizované 
Abú Zabí 27. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v kickboxe Lucia Cmárová získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v Abú Zabí v disciplíne K1 do 60 kg. V semifinále absolvovala vyrovnaný súboj s Portugalčankou Sofiou Oliveirovou, ktorej napokon podľahla o jeden bod. Skúsená Slovenka nadviazala na augustové vystúpenie na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu, kde získala striebro.

Bronzovú medailu si zo Spojených arabských emirátov odniesla v rovnakej disciplíne aj ďalšia Slovenka Alexandra Filipová. Podobne ako Cmárová, v semifinálovom súboji nestačila na svoju súperku. V hmotnostnej kategórii +70 kg prehrala s poľskou reprezentantkou Oliwiou Gajewczykovou. Filipová umiestnením na treťom mieste obhájila bronz z portugalskej Albufeiry z roku 2023.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom