Cmárová získala bronzovú medailu v disciplíne K1 do 60 kg
Bronzovú medailu si zo Spojených arabských emirátov odniesla v rovnakej disciplíne aj ďalšia Slovenka Alexandra Filipová.
Autor TASR,aktualizované
Abú Zabí 27. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v kickboxe Lucia Cmárová získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v Abú Zabí v disciplíne K1 do 60 kg. V semifinále absolvovala vyrovnaný súboj s Portugalčankou Sofiou Oliveirovou, ktorej napokon podľahla o jeden bod. Skúsená Slovenka nadviazala na augustové vystúpenie na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu, kde získala striebro.
Bronzovú medailu si zo Spojených arabských emirátov odniesla v rovnakej disciplíne aj ďalšia Slovenka Alexandra Filipová. Podobne ako Cmárová, v semifinálovom súboji nestačila na svoju súperku. V hmotnostnej kategórii +70 kg prehrala s poľskou reprezentantkou Oliwiou Gajewczykovou. Filipová umiestnením na treťom mieste obhájila bronz z portugalskej Albufeiry z roku 2023.
