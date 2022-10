Čmelík rozhodol gólom o víťazstve Českých Budějovíc, Plzeň remizovala

Česká liga - 10. kolo:



FC Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 1:2 (0:1)



Góly: 82. Tijani – 2. Hais (ČMELÍK), 50. ČMELÍK



/L. Almási odohral celé stretnutie a v 90.+1 dostal ŽK - M. Králik odohral celý duel, B. Sľuka tiež a navyše dostal v 73. minúte ŽK, L. Čmelík do 57. min, gól a asistencia, L. Skovajsa hral od 83. min, J. Švec nastúpil v 57. min, D. Šipoš sedel na lavičke/







FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 1:1 (1:0)



Góly: 4. Fulnek – 90+2. Beneš



/M. Polaček sedel na lavičke náhradníkov - J. Chvátal hral do 46. min, D. Ventura do 60. min, L. Greššák nastúpil v 60. min, T. Digana, M. Košťál sedeli na lavičke/







Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)



Góly: 52. Drchal – 24. Mosquera



/E. Prekop hral do 72. minúty - M. Tvrdoň odchytal celý zápas, E. Jirka nastúpil v 88. min, R. Dedič bol na lavičke náhradníkov/

Praha 1. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Čmelík pomohol gólom hráčom Českých Budějovíc k víťazstvu 2:1 nad FC Baník Ostrava v sobotnom stretnutí 10. kola najvyššej českej súťaže.Na začiatku zápasu najprv asistoval pri presnom zásahu Daniela Haisa a v 50. minúte gólom rozhodol o víťazstve hostí. Viktoria Plzeň remizovala 1:1 na ihrisku Bohemians Praha 1905 a natiahla sériu bez prehry v lige na 31 zápasov.