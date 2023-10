Čmelík rozhodol o triumfe Hradca Králové nad Teplicami v českej lige

Česká liga - 13. kolo:



SK Dynamo České Budějovice - FK Pardubice 0:1 (0:1)



Góly: 9. Zlatohlávek



/D. Šípoš a M. Králik odohrali celý zápas - V. Budinský odohral celý zápas/







FC Hradec Králové - FK Teplice X:X (1:0)



Góly: 41. ČMELÍK



/P. Bajza a S. Dancák odohrali celý zápas, L. Čmelík (všetci Hradec Králové) hral do 83. min/







SK Sigma Olomouc - FC Zlín 0:0 (0:0)



/T. Digaňa a J. Chvátal odohrali celý zápas, D. Ventúra hral do 66. min, M. Macík sedel na lavičke náhradníkov - M. Rakovan sedel na lavičke náhradníkov/







1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec 1:1 (1:1)



Góly: 10. Petržela - 16. TUPTA



/L. Tupta (Liberec) hral do 91. min/

Praha 28. októbra (TASR) - Futbalisti Hradca Králové zvíťazili v sobotnom dueli českej ligy nad Teplicami 1:0. O triumfe domáceho tímu rozhodol v 41. minúte slovenský stredopoliar Lukáš Čmelík.V drese Liberca sa presadil útočník Ľubomír Tupta, jeho tím remizoval na pôde Slovácka 1:1. V ďalších zápasoch Olomouc prekvapivo remizoval s posledným Zlínom 0:0 a České Budějovice doma podľahli Pardubiciam 0:1.