Čmelík sa ako voľný hráč dohodol na zmluve s Karvinou

Karviná 12. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Čmelík sa stal posilou českého klubu MFK Karviná. Dvadsaťštyriročný útočník, respektíve krídelník podpísal ako voľný hráč s aktuálne siedmym tímom Fortuna ligy zmluvu do konca sezóny, ktorá zahrňuje aj ročnú opciu.



Odchovanec Žiliny hral okrem MŠK v minulosti aj za švajčiarsky Sion, poľský klub Piast Gliwice, naposledy bol hráčom FC DAC 1904 Dunajská Streda. "Lukáš je útočný typ, ktorý môže hrať na kraji i v strede. Práve kraj ihriska sme chceli ešte posilniť a verím, že Lukáš bude tou správnou voľbou. Je to dynamický a výbušný hráč, ktorý s nami už dlhšiu dobu trénuje," uviedol pre klubový web športový riaditeľ MFK Karviná Lubomír Vlk.



Čmelík nazrel do najvyššej slovenskej súťaže už vo svojich šestnástich rokoch v drese materskej Žiliny. V roku 2013 sa predstavil na MS hráčov do 17 rokov v SAE, kde mladí Slováci stroskotali až v osemfinále. Na pôsobenie v Karvinej sa teší. "Som príjemne prekvapený zázemím, aj prostredím. Je fajn, že sa tímu darí, z kabíny je to cítiť. Adaptácia v novom pôsobisku bude vďaka tomu pre mňa ľahšia. Navyše sa poznám s niektorými hráčmi – s Dávidom Gubom zo Žiliny, s Christiánom Hercom z Dunajskej Stredy a s Michalom Papadopulosom sme hrali v Gliwiciach," povedal Čmelík, ktorý si v novom tíme vybral dres s číslom desať. Slovenský tréner Karvinej Juraj Jarábek ho vníma ako hráča s veľkým talentom, ktorému dá šancu na reštart. Zároveň si myslí, že by česká súťaž mohla Čmelíkovi sedieť: "Predpoklady na to má. Bude to iba na ňom. Pokiaľ bude dobre pracovať, tak nám Lukáš môže na pozícii krídelného útočníka veľmi pomôcť."