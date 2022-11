CNN: Irán sa futbalovým reprezentantom vyhráža mučením príbuzných

Teherán/Dauha 29. novembra (TASR) - Futbalisti Iránu pred pondelkovým zápasom na majstrovstvách sveta v Katare spievali hymnu svojej krajiny, avšak podľa agentúry AFP to bolo "bez nadšenia". Americká stanica CNN predtým informovala, že rodinám iránskych futbalistov sa doma vyhrážajú väzením a mučením v prípade, ak sa pred zápasom s USA nebudú správať "primerane", píše TASR.



Hráči boli podľa zdroja CNN z prostredia bezpečnosti zápasov predvolaní na stretnutie s členmi Iránskych revolučných gárd. Tí im vraj vysvetlili, že ich rodinám hrozí "násilie a mučenie" v prípade, ak pred zápasom s USA nebudú spievať štátnu hymnu alebo sa dopustia akejkoľvek formy politického protestu.



Iránci pred svojím prvým zápasom na šampionáte proti Anglicku 21. novembra nespievali štátnu hymnu. Stanica BBC to na svojej webovej stránke označila za zjavný prejav podpory protivládnych protestov v Iráne. Pred zápasom s Walesom 25. mája hráči už hymnu spievali.



Zdroj CNN povedal, že v dejisku šampionátu v Katare sú desiatky príslušníkov iránskych gárd. Dohliadajú na iránskych futbalistov, ktorí nemajú povolené vzdialiť sa od tímu či stretávať sa s cudzincami.



Iránskym hráčom pred zápasom proti Anglicku sľubovali za výkon "darčeky a autá", no iránsky režim podľa zdroja zmenil prístup na hrozby po tom, ako hráči odmietli spievať hymnu.



S príslušníkmi Iránskych revolučných gárd sa osobitne stretol aj tréner iránskej reprezentácie Portugalčan Carlos Queiroz. Zdroj však obsah tohto stretnutia nesprostredkoval.



USA a Irán nastúpili proti sebe naposledy na majstrovstvách sveta v roku 1998 vo Francúzsku. V Lyone vtedy zvíťazil Irán 2:1. Toto stretnutie je považované za jeden zo zápasov s najväčším politickým nábojom v dejinách futbalu, píše agentúra AP.



V Iráne sa od septembra konajú protesty v reakcii na smrť mladej Kurdky Mashy Amíníovej. Zomrela 16. septembra, tri dni po tom, ako ju v Teheráne zadržala mravnostná polícia pre údajné porušenie pravidiel obliekania. Iránske bezpečnostné zložky proti demonštrantom tvrdo zasahujú a ich konanie je terčom medzinárodnej kritiky.