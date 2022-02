ČO NAPÍSALI MÉDIÁ? Takticky skvelí levi, Säteri vynuloval Slovákov

Peking 18. februára (TASR) - Ohlasy zahraničných médií po piatkovom semifinálovom zápase na ZOH 2022 v Pekingu, v ktorom slovenskí hokejisti podľahli Fínsku 0:2:



Helsingin Sanomat (Fín.): "Harri Säteri, semifinálový hrdina levov, vynuloval Slovákov. Levi zdolali v semifinále Slovensko 2:0 a postúpili do finále."



leijonat.fi (Fín.): "Levi do olympijského finále! V semifinále prevýšili Slovensko."



yle.fi (Fín.): "Semifinále sa zmenilo na tuhý defenzívny súboj proti prekvapeniu turnaja Slovensku. Slováci vo viacerých dlhších úsekoch dominovali proti levom, obranným spôsobom hry to však Fíni doviedli až do finále. Sakari Manninen strelil víťazný gól už v prvej tretine."



Iltalehti (Fín.): "Levi do olympijského finále! Sakari Manninen je veľký hrdina."



Sport-Express (Rus.): "Fínski hokejoví reprezentanti zdolali Slovensko a dostali sa do olympijského finále. Slováci vyzerali solídne, no nedokázali prelomiť pevnú fínsku obranu."



iDnes.cz (ČR): "Suomi odbránili semifinále a tešia sa na boj o zlato. Fínski hokejisti na pohodlnú výhru zo štvrťfinále nadviazali takticky skvele zvládnutým semifinálovým súbojom so Slovenskom."



Aftonbladet (Švéd.): "Fínsko je v olympijskom finále po víťazstve 2:0 nad Slovenskom. Bol to však triler a dráma, až kým nepadol posledný gól do prázdnej bránky."