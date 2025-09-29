Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Coates rezignoval na post prezidenta Športového arbitrážneho súd

Na snímke John Coates. Foto: TASR/AP

Sedemdesiatpäťročný Coates stál na čele CAS od roku 2010 a neskôr bez protikandidáta obhájil mandáty v rokoch 2015, 2019 a 2023.

Lausanne 29. septembra (TASR) – Austrálčan John Coates rezignoval na post prezidenta Športového arbitrážneho súdu (CAS) a jeho riadiaceho orgánu ICAS. Dôvodom sú zdravotné problémy po šesťmesačnej chemoterapii, ktorá mu znemožňuje medzištátne cestovanie.

Sedemdesiatpäťročný Coates stál na čele CAS od roku 2010 a neskôr bez protikandidáta obhájil mandáty v rokoch 2015, 2019 a 2023. Dočasným prezidentom bude Američan Michael Lenard, súčasný prvý viceprezident ICAS, a to až do ďalších volieb v roku 2027.

Coates je bývalým členom a viceprezidentom Medzinárodného olympijského výboru, dlhoročným šéfom Austrálskeho olympijského výboru a členom organizačného výboru olympijských hier v Brisbane 2032.
