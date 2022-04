Coates sa vzdal funkcie prezidenta Austrálskeho olympijského výboru

Sydney 30. apríla (TASR) - John Coates odstúpil po 32 rokoch z postu prezidenta Austrálskeho olympijského výboru (AOC). Za jeho nástupcu zvolili v sobotu Iana Chestermana, vedúceho austrálskej výpravy na OH 2020 v Tokiu.



Sedemdesiatjedenročný Coates viedol dve úspešné kandidatúry na zorganizovanie OH - Sydney 2000 a Brisbane 2032. Škandál však vyvolal priznaním, že Austrálčania ponúkli olympijským výborom Ugandy a Kene po 48.000 AUD, ale len pod podmienkou, že budú hlasovať za Sydney. To zdolalo Peking práve o dva hlasy (45:43). "Cieľom AOC pod mojím vedením bolo pomáhať Austrálčanom plniť si sny. Dnes vám ďakujem, že som mal šancu splniť si ten môj," citovala Coatesa agentúra AFP.



Na jeho rozlúčkovej ceremónii v Sydney sa zúčastnil aj prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Coates zostane viceprezidentom MOV do OH 2024 v Paríži, je aj prezident Športového arbitrážneho súdu (CAS) so sídlom vo švajčiarskom Lausanne.