< sekcia Šport
Cobolli a Tiafoe sa stretnú vo finále turnaja ATP v Acapulcu
Talian Flavio Cobolli a Američan Frances Tiafoe sa prebojovali do finále tenisového turnaja ATP v Acapulcu.
Autor TASR
Acapulco 28. februára (TASR) - Talian Flavio Cobolli a Američan Frances Tiafoe sa prebojovali do finále tenisového turnaja ATP v Acapulcu. Piaty nasadený Cobolli zdolal v semifinále Miomira Kecmanoviča zo Srbska 7:6 (5), 3:6, 6:4 a osmička podujatia Tiafoe vyradil krajana Brandona Nakashimu rovnako v troch setoch 3:6, 7:6 (6), 6:4.
dvojhra - semifinále:
Flavio Cobolli (Tal.-5) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:6 (5), 3:6, 6:4, Frances Tiafoe (USA-8) - Brandon Nakashima (USA) 3:6, 7:6 (6), 6:4
dvojhra - semifinále:
Flavio Cobolli (Tal.-5) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:6 (5), 3:6, 6:4, Frances Tiafoe (USA-8) - Brandon Nakashima (USA) 3:6, 7:6 (6), 6:4