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Cobolli i Musetti postúpili do 2. kola
Ďalej ide aj deviaty nasadený finalista z roku 2024 Taylor Fritz, ktorý v americkom súboji zdolal Darwina Blancha 6:3, 6:2, 6:4.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil po pozoruhodnom obrate do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Finalista Roland Garros prehrával v 1. kole v pozícii nasadenej päťky s Argentínčanom Franciscom Comesanom 0:2 na sety, no napokon zvíťazil 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 a 6:4.
„Po druhom sete som si zobral krátku prestávku. Opláchol som sa, dal si nové oblečenie a po návrate na kurt som bol ako vymenený. Na grandslamovej pôde nikdy nemôžete žiaden zápas zabaliť, musíte bojovať do poslednej loptičky,“ uviedol Cobolli pre akreditované médiá. Jeho krajan trinásty nasadený Lorenzo Musetti si poradil s Britom Arthurom Ferrym 6:3, 6:3, 7:5.
Ďalej ide aj deviaty nasadený finalista z roku 2024 Taylor Fritz, ktorý v americkom súboji zdolal Darwina Blancha 6:3, 6:2, 6:4. Francúz Gael Monfils triumfoval nad Paraguajčanom Adolfom Danielom Vallejom 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 a dal si darček k 40. narodeninám. Zároveň si predĺžil svoju grandslamovú kariéru.
„Po druhom sete som si zobral krátku prestávku. Opláchol som sa, dal si nové oblečenie a po návrate na kurt som bol ako vymenený. Na grandslamovej pôde nikdy nemôžete žiaden zápas zabaliť, musíte bojovať do poslednej loptičky,“ uviedol Cobolli pre akreditované médiá. Jeho krajan trinásty nasadený Lorenzo Musetti si poradil s Britom Arthurom Ferrym 6:3, 6:3, 7:5.
Ďalej ide aj deviaty nasadený finalista z roku 2024 Taylor Fritz, ktorý v americkom súboji zdolal Darwina Blancha 6:3, 6:2, 6:4. Francúz Gael Monfils triumfoval nad Paraguajčanom Adolfom Danielom Vallejom 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 a dal si darček k 40. narodeninám. Zároveň si predĺžil svoju grandslamovú kariéru.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-13) - Arthur Fery (V. Brit.) 6:3, 6:3, 7:5, Gael Monfils (Fr.) - Adolfo Daniel Vallejo (Parag.) 2:6, 6:1, 6:2, 6:0, Arthur Gea (Fr.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:3, 2:6, 3:6, 6:3, 6:1, Mattia Bellucci (Tal.) - Zsombor Piros (Maď.) 6:4, 6:2, 6:0, Francisco Cerundolo (Arg.-24) - Filip Misolič (Rak.) 6:4, 6:3, 7:5, Dane Sweeny (Austr.) - Corentin Moutet (Fr.) 7:6 (4), 6:4, 3:0 - skreč, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:4, 6:3, 6:3, Tristan Schoolkate (Austr.) - Nishesh Basavareddy (USA) 7:6 (4), 3:6, 6:3, 6:4, Flavio Cobolli (Tal.-5) - Francisco Comesana (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Taylor Fritz (USA-9) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4
Lorenzo Musetti (Tal.-13) - Arthur Fery (V. Brit.) 6:3, 6:3, 7:5, Gael Monfils (Fr.) - Adolfo Daniel Vallejo (Parag.) 2:6, 6:1, 6:2, 6:0, Arthur Gea (Fr.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:3, 2:6, 3:6, 6:3, 6:1, Mattia Bellucci (Tal.) - Zsombor Piros (Maď.) 6:4, 6:2, 6:0, Francisco Cerundolo (Arg.-24) - Filip Misolič (Rak.) 6:4, 6:3, 7:5, Dane Sweeny (Austr.) - Corentin Moutet (Fr.) 7:6 (4), 6:4, 3:0 - skreč, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:4, 6:3, 6:3, Tristan Schoolkate (Austr.) - Nishesh Basavareddy (USA) 7:6 (4), 3:6, 6:3, 6:4, Flavio Cobolli (Tal.-5) - Francisco Comesana (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Taylor Fritz (USA-9) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4