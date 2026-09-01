Cobolli otočil proti Comesanovi z 0:2 na sety, do 2. kola ide aj Fritz

muži - dvojhra - 1. kolo:



Flavio Cobolli (Tal.-5) - Francisco Comesana (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Taylor Fritz (USA-9) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4

New York 1. septembra (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil po pozoruhodnom obrate do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Finalista Roland Garros prehrával v 1. kole v pozícii nasadenej päťky s Argentínčanom Franciscom Comesanom 0:2 na sety, no napokon zvíťazil 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 a 6:4. Ďalej ide aj deviaty nasadený finalista z roku 2024 Taylor Fritz, ktorý v americkom súboji zdolal Darwina Blancha 6:3, 6:2, 6:4.