Cobolli postúpil do 3. kola na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme (3)
Naopak desiaty nasadený Flavio Cobolli zdolal Francúza Terencea Atmaneho 7:6 a 6:3.
Autor TASR
Rím 9. mája (TASR) - Britský tenista Cameron Norrie ukončil svoje pôsobenie na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme už v 2. kole dvojhry. Nasadený hráč číslo 17 nestačil v sobotňajšom stretnutí na nenasadeného Argentínčana Thiaga Agustina Tiranteho 3:6, 5:7.
Ďalej ide i siedmy nasadený Rus Daniil Medvedev. Jeho súper Čech Tomáš Macháč na stretnutie nenastúpil pre chorobu.
Prekvapivo skončil aj Felix Auger-Aliassime. Štvrtý nasadený Kanaďan nestačil na Mariana Navoneho z Argentíny, prehral s ním dvakrát 6:7. Naopak desiaty nasadený Flavio Cobolli zdolal Francúza Terencea Atmaneho 7:6 a 6:3.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Mattia Bellucci (Tal.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-24) 5:7, 6:2, 6:3, Brandon Nakashima (USA-30) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 6:4, 6:0, Flavio Cobolli (Tal.-10) - Terence Atmane (Fr.) 7:6 (1), 6:3, Pablo Llamas Ruiz (Šp.) - Corentin Moutet (Rr.-28) 6:4, 3:6, 7:6 (4), Martin Landaluce (Šp.-14) - Marin Čilič (Chorv.) 6:4, 6:4, Mariano Navone (Arg.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) 7:6 (4), 7:6 (5), Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) - Cristian Garin (Čile) 7:6 (2), Daniil Medvedev (Rus.-7) - Tomáš Macháč (ČR) bez boja, Andrej Rubľov (Rus.-12) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:4, 6:4, Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Cameron Norrie (V. Brit.-17) 6:3, 7:5
