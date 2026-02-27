< sekcia Šport
Cobolli postúpil do semifinále turnaja ATP v Acapulcu
Autor TASR
Acapulco 27. februára (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil do semifinále turnaja ATP v Acapulcu. Piaty nasadený hráč zdolal v piatkovom zápase I-ping Wu z Číny 7:6 (4) a 6:1.
dvojhry - štvrťfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-5) - I-ping Wu (Čína) 7:6 (4), 6:1, Miomir Kecmanovič (Srb.) - Terence Atmane (Fr.) 6:3, 6:3, Frances Tiafoe (USA-8) - Mattia Bellucci (Tal.) 6:3, 6:4, Brandon Nakashima (USA) - Valentin Vacherot (Monako-6) 2:6, 6:2, 6:3
