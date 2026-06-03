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Cobolli zdolal Augera-Aliassimea a postúpil do semifinále dvojhry
Jeho súperom v boji o finále bude jeden z jeho krajanov Matteo Berrettini alebo Matteo Arnaldi.
Autor TASR,aktualizované
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Paríž 3. júna (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrťfinále ako nasadená desiatka zdolal štvorku „pavúka“ Felixa Augera-Aliassimea z Kanady v štyroch setoch 4:6, 6:4, 6:4 a 6:4. Jeho súperom v boji o finále bude jeden z jeho krajanov Matteo Berrettini alebo Matteo Arnaldi.
Cobolli premiérovo postúpil do semifinále na podujatiach veľkej štvorky. Doteraz bolo jeho grandslamovým maximom štvrťfinále vlani vo Wimbledone. „Cítil som, že toto je moja životná šanca. Musím v mojich zápasoch vydať zo seba všetko a dnes som to dokázal, takže som skutočne šťastný,“ citovala 24-ročného Cobolliho agentúra AFP. Vo finále tak bude mať Taliansko s určitosťou svoje zastúpenie. Berrettini s Arnaldim sa postarajú o historicky prvé čisto talianske grandslamové semifinále. „Obaja sú moji dobrí priatelia. Nebudem však ich zápas sledovať. Nechcem meniť každodenný rituál. Pôjdem s priateľmi na večeru a potom hneď spať,“ dodal Cobolli.
Cobolli premiérovo postúpil do semifinále na podujatiach veľkej štvorky. Doteraz bolo jeho grandslamovým maximom štvrťfinále vlani vo Wimbledone. „Cítil som, že toto je moja životná šanca. Musím v mojich zápasoch vydať zo seba všetko a dnes som to dokázal, takže som skutočne šťastný,“ citovala 24-ročného Cobolliho agentúra AFP. Vo finále tak bude mať Taliansko s určitosťou svoje zastúpenie. Berrettini s Arnaldim sa postarajú o historicky prvé čisto talianske grandslamové semifinále. „Obaja sú moji dobrí priatelia. Nebudem však ich zápas sledovať. Nechcem meniť každodenný rituál. Pôjdem s priateľmi na večeru a potom hneď spať,“ dodal Cobolli.
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-10) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Flavio Cobolli (Tal.-10) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4