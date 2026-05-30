Cobolli zdolal Tiena a postúpil prvýkrát do osemfinále
Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prvýkrát v kariére prebojoval do osemfinále grandslamového turnaja Roland Garros. V sobotu v pozícii nasadenej desiatky zdolal Američana Learnera Tiena 6:2, 6:2, 6:3. V Paríži v troch dueloch zatiaľ nestratil 24-ročný Talian ani set.
V stretnutí o postup do štvrťfinále ho čaká ďalší Američan Zachary Svajda. Ten v päťsetovej bitke vyradil 25. nasadeného Francisca Cerundola z Argentíny po setoch 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 a 6:3.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Zachary Svajda (USA) - Francisco Cerundolo (Arg.-25) - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, Flavio Cobolli (Tal.-10) - Learner Tien (USA-18) 6:2, 6:2, 6:3
