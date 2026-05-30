Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Šport

Cobolli zdolal Tiena a postúpil prvýkrát do osemfinále

.
Taliansky tenista Flavio Cobolli odvracia úder Američana Learnera Tiena v zápase 3. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR/AP

V stretnutí o postup do štvrťfinále ho čaká ďalší Američan Zachary Svajda.

Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prvýkrát v kariére prebojoval do osemfinále grandslamového turnaja Roland Garros. V sobotu v pozícii nasadenej desiatky zdolal Američana Learnera Tiena 6:2, 6:2, 6:3. V Paríži v troch dueloch zatiaľ nestratil 24-ročný Talian ani set.

V stretnutí o postup do štvrťfinále ho čaká ďalší Američan Zachary Svajda. Ten v päťsetovej bitke vyradil 25. nasadeného Francisca Cerundola z Argentíny po setoch 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 a 6:3.



muži - dvojhra - 3. kolo:

Zachary Svajda (USA) - Francisco Cerundolo (Arg.-25) - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, Flavio Cobolli (Tal.-10) - Learner Tien (USA-18) 6:2, 6:2, 6:3
.

Neprehliadnite

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko