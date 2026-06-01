Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Šport

Cobolli zvládol osemfinálový súboj so Svajdom

.
Americký tenista Zachary Svajda podáva v zápase proti Talianovi Flaviovi Cobollimu v osemfinále dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži 1. júna 2026. Foto: TASR/AP

Ako desiatka podujatia uspel 6:2, 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5).

Autor TASR
,aktualizované 
Paríž 1. júna (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pondelkovom osemfinále zdolal ako desiatka podujatia nenasadeného Američana Zacharyho Svajdu 6:2, 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5).

Ďalej ide aj štvrtý nasadený Felix Auger-Aliassime z Kanady, ktorý vyradil Alejandra Tabila z Čile v troch setoch 6:3, 7:5, 6:1. Vo štvrťfinále ho čaká Cobolli. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal ďalší Talian Matteo Berrettini po výhre nad Juanom Manuelom Cerundolom z Argentíny 6:3, 7:6 (2), 7:6 (6).



muži - dvojhra - osemfinále:

Flavio Cobolli (Tal.-10) - Zachary Svajda (USA) 6:2, 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5), Matteo Berrettini (Tal.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:3, 7:6 (2), 7:6 (6), Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:3, 7:5, 6:1
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny