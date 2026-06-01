Cobolli zvládol osemfinálový súboj so Svajdom
Ako desiatka podujatia uspel 6:2, 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5).
Autor TASR,aktualizované
Paríž 1. júna (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pondelkovom osemfinále zdolal ako desiatka podujatia nenasadeného Američana Zacharyho Svajdu 6:2, 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5).
Ďalej ide aj štvrtý nasadený Felix Auger-Aliassime z Kanady, ktorý vyradil Alejandra Tabila z Čile v troch setoch 6:3, 7:5, 6:1. Vo štvrťfinále ho čaká Cobolli. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal ďalší Talian Matteo Berrettini po výhre nad Juanom Manuelom Cerundolom z Argentíny 6:3, 7:6 (2), 7:6 (6).
muži - dvojhra - osemfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-10) - Zachary Svajda (USA) 6:2, 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5), Matteo Berrettini (Tal.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:3, 7:6 (2), 7:6 (6), Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:3, 7:5, 6:1
