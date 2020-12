Cochran-Siegle vyhral super-G a slávil prvý triumf v kariére

Výsledky super-G SP v Bormiu:



1. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:29,43 min, 2. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,79 s, 3. Adrian Smiseth Sejersted +0,94, 4. Aleksander Aamodt Kilde (obaja Nór.) +1,18, 5. Mauro Caviezel (Švaj.) +1,36, 6. Kjetil Jansrud (Nór.) +1,37, 7. Romed Baumann (Nem.) +1,45, 8. Urs Kryenbühl +1,48, 9. Marco Odermatt (Švaj.) +1,50, 10. Matthias Mayer (Rak.) +1,53



Celkové poradie SP (po 12 súťažiach): 1. Alexis Pinturault (Fr.) 462 bodov, 2. Kilde 425, 3. Marco Odermatt (Švaj.) 369, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 312, 5. M. Caviezel 262, 6. Filip Zubčič (Chor.) 250, ... 45. Adam ŽAMPA 71, 92. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 11



Poradie v super-G (3): 1. M. Caviezel 225, 2. Kilde 172, 3. Kriechmayr 141, 4. Sejersted 140, 5. Jansrud 140, 6. Cochran-Siegle 132

Bormio 29. decembra (TASR) - Američan Ryan Cochran-Siegle slávil prvý triumf na podujatiach Svetového pohára alpských lyžiarov. V utorňajšom super-G v Bormiu zvíťazil časom 1:29,43 min o 79 stotín sekundy pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom, tretí skončil Nór Adrian Smiseth Sejersted, ktorý zaostal o 0,94 s. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Dvadsaťosemročný Cochran-Siegle iba pred desiatimi dňami dosiahol svoje premiérové pódiové umiestnenie v pretekoch SP, keď obsadil druhú pozíciu v zjazde v ďalšom talianskom stredisku Val Gardena. V Bormiu bol najrýchlejší v oboch tréningoch zjazdu a trať Stelvio mu vyhovovala aj v super-G. So štartovým číslom 8 mal na dvoch medzičasoch dokonca vyše sekundový náskok. V zelených číslach sa udržal suverénne až do cieľa a nepriblížil sa k nemu ani žiaden z nasledujúcich súperov."Neviem, ako som to dokázal, v super-G som nemal nijaké očakávania. Cítil som však sebavedomie a potom to ide hladko. Pódium vo Val Gardene som očakával o čosi viac, teraz prišlo toto a musím si dnešok užiť," povedal Američan podľa portálu laola1.at.Na čele celkového poradia sa udržal Francúz Alexis Pinturault so ziskom 462 bodov, hodnotenie disciplíny vedie Švajčiar Mauro Caviezel, ktorý obsadil piate miesto.