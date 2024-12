Coe chce jasne stanoviť pravidlá pre účasť v ženskej kategórii

Londýn 19. decembra (TASR) - Štvornásobný olympijský medailista Sebastian Coe sa chce v budúcnosti zamerať na "ochranu" ženskej kategórie vo vrcholovom športe. Súčasný prezident Svetovej atletiky (WA) na tejto téme postavil svoju kampaň na prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV).



Coe pripomenul kontroverziu z OH v Paríži, kde sa u Alžírčanky Imane Khelifovej a Taiwančanky Lin Jü-tching spochybňovalo právo súťažiť v ženskom boxerskom turnaji. Obe podľa Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) neprešli testom spôsobilosti pohlavia a vo svojich váhových kategóriách napokon získali zlato. "O tom, že sa budem zaoberať pravidlami v ženskej kategórii, neboli žiadne pochybnosti. Ak nemáte vymedzené pravidlá, skončíte tam, kam sme sa dostali v Paríži," uviedol Coe.



Šesťdesiatosemročný funkcionár dodal, že sa pri sledovaní olympijského turnaja v boxe cítil nesvoj. "Upokojujúce pre mňa je, že v atletike by sa to stať nemohlo. A prečo nie? Pretože tu sú pravidlá, o ktorých sa diskutovalo a zaoberali sa nimi niektorí najmúdrejší ľudia z oblasti športovej vedy, genetiky a práva," pokračoval Coe. V atletických súťažiach bola v marci 2023 zakázaná účasť v ženskej kategórii všetkým osobám, ktoré si prešli pubertou opačného pohlavia, pripomenula agentúra DPA.



MOV počas olympiády čelil kritike za to, že Khelifovej a Linovej povolil účasť. Za svojím rozhodnutím si však stál a odsúdil obťažovanie na internete namierené proti obom reprezentantkám. Khelifová pre nenávistné prejavy podnikla aj príslušné právne kroky. Na čele výboru po takmer 12 rokoch skončí Nemec Thomas Bach, voľby nového prezidenta sa uskutočnia v marci budúceho roka.