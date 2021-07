Coe chce prehodnotiť tresty za užitie marihuany

Tokio 28. júla (TASR) - Prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe chce, aby sa prehodnotili pravidlá pre udeľovanie dopingových trestov športovcom za užitie marihuany.



Coe to uviedol v súvislosti s nedávnym prípadom americkej šprintérky Sha'Carri Richardsonovej, ktorá prišla o olympijské hry v Tokiu po tom, ako v jej tele našli stopy po momentálne zakázanej marihuane. Tretia žena tohtoročných svetových tabuliek v behu na 100 metrov následne dostala mesačný dištanc, prišla o štart na stovke a nedostala sa ani do nominácie USA na štafetu 4x400 m.



Zároveň jej anulovali výsledok z národnej kvalifikácie, ktorým si pôvodne zabezpečila účasť pod piatimi kruhmi. Práve na júnovej kvalifikácii mala pozitívny test. Dvadsaťjedenročná šprintérka uviedla, že bola v emočnom strese po tom, ako jej zomrela biologická matka.



"Je mi ľúto, že sme na olympijských hrách v Tokiu stratili vynikajúci talent. Je to strata pre celú súťaž," citovala Coea agentúra AFP. Podľa šéfa WA sa v jej prípade existujúce pravidlá interpretovali správne, no zdôraznil, že by sa mohli zmeniť. Coe už požiadal Jednotku pre bezúhonnosť atletiky (AIU), aby pracovala so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) na prehodnotení miesta marihuany na zozname zakázaných látok.



Richardsonová v apríli vo floridskom Miramare dosiahla čas 10,72 s a zaradila sa na 6. miesto historických tabuliek. V Tokiu mal byť jej súboj s líderkou tohtoročných tabuliek a dvojnásobnou olympijskou víťazkou Shelly-Ann Fraserovou-Pryceovou z Jamajky jedným z vrcholov hier.