Coe nevylúčil kandidatúru na post predsedu MOV

Londýn 23. januára (TASR) - Prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) Sebastian Coe nevylúčil svoju kandidatúru na post šéfa Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Britský politik sa bude zároveň v auguste tohto roka uchádzať o znovuzvolenie do funkcie na tretie funkčné obdobie v IAAF.



Súčasnému prezidentovi MOV Thomasovi Bachovi zostávajú do konca funkčného obdobia dva roky. "Určite to nevylučujem. Avšak každý, kto sa ujme tejto úlohy v roku 2025, si musí položiť niekoľko dôležitých otázok. Chápe skutočnú výzvu, ktorá pred ním stojí v komplikovanej politickej situácii, a zároveň dokáže držať svoj morálny kompas?" uviedol pre agentúru PA šesťdesiatšesťročný britský funkcionár.