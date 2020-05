Coe rešpektuje boj proti pandémii, no upozornil na hroziacu rebéliu

Monako 16. mája (TASR) - Prezident Svetovej Atletiky (WA) Sebastian Coe varoval pred "rebéliou" športových zväzov v prípade, ak sa trvanie opatrení proti pandémii príliš natiahne. Podľa jeho slov sa mnohí jeho kolegovia cítia frustrovaní z nečinnosti a najradšej by opäť obnovili súťaže.



"Musíme sa riadiť nariadeniami vlád a Svetovej zdravotníckej organizácie, ale tiež musíme hľadať prijateľné a rozumné kompromisy. Príde čas, keď bude športový svet opäť pripravený pokračovať, aj bez súhlasu úradov," povedal Coe pre indickú televíziu WION.



Coe v rozhovore prízvukoval, že nechce spochybňovať opatrenia proti šíreniu koronavírusu, no pripomenul, že obdobie bez súťaží ohrozuje jednotlivé zväzy a najmä športovcov, ktorí prišli o zdroj príjmu: "Samozrejme budeme rešpektovať pokyny, ale musíme prihliadať aj na záujmy nášho športu a športovcov."



Atletika patrí k najzasiahnutejším odvetviam, dosiaľ sa zrušili takmer všetky podujatia, už v marci padli halové MS v čínskom Nankingu a ranou bolo aj preloženie olympiády v Tokiu. Zrušiť museli aj viaceré podujatia Diamantovej ligy a zvyšné sú tiež v neistote. Situácia vo svete je nepredvídateľná a už sa ozvali hlasy, ktoré spochybnili aj budúcoročný termín OH. "Špekulovať o tom teraz, nemá zmysel. Snažíme sa vytvoriť atlétom kalendár, aby mali aspoň nejakú istotu a neustále špekulácie vedcov a lekárov nám nepomáhajú. Ja dúfam, že pandémia ustúpi, vrátime sa do normálu a nebudeme musieť zrušiť budúcoročné olympijské hry," citovala Coea agentúra AFP.