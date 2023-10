Coe súhlasí so suspendáciou Ruského olympijského výboru

Bombaj 14. októbra (TASR) - Prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe vyjadril súhlas so suspendáciou Ruského olympijského výboru (ROV). V sobotu uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) spravil v tejto suvislosti jediné rozhodnutie, ktoré mu zostávalo. Dôvodom bolo, že ROV v štyroch anektovaných regiónoch na Ukrajine vytvoril svoje výbory a narušil tak územnú celistvosť Ukrajinského olympijského výboru.



"Pozícia je jasná. Myslím si, že to bolo správne rozhodnutie. Jediné rozhodnutie, ktoré MOV zostávalo. Náš postoj vo Svetovej atletike je jasný a bol jasný vo viacerých otázkach už od roku 2015," povedal Coe na tlačovej konferencii v indickom Bombaji.



Hovorca MOV Mark Adams však zároveň vyhlásil, že suspendácia ROV neovplyvní rozhodnutie o štarte Rusov na OH 2024 v Paríži ako neutrálnych.



ROV prijal 5. októbra do svojich radov ako regionálne organizácie výbory v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti, ktoré Rusko formálne pripojilo k svojmu územiu v roku 2022. "Ruský olympijský výbor prišiel o funkciu národného olympijského výboru na základe porušenia Olympijskej charty. Nebude tak od olympijského hnutia dostávať žiadne prostriedky," vyhlásil podľa AFP Mark Adams.



ROV rozhodnutie strešného orgánu olympijského hnutia odsúdil. Označil ho za politicky motivované.