Coe zváži kandidatúru na post prezidenta MOV

Paríž 11. augusta (TASR) - Šéf Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe podľa vlastných slov zváži kandidatúru na post prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Ten sa na budúci rok uvoľní po tom, čo sa Thomas Bach nebude uchádzať o znovuzvolenie na tretie funkčné obdobie. Nemecký funkcionár je na čele MOV od roku 2013.



"Vždy som dával jasne najavo, že ak sa naskytne príležitosť, očividne by som o tom vážne uvažoval. Tá príležitosť je tu a je jasné, že sa tým budem zaoberať," povedal Coe na nedeľnej tlačovej konferencii v dejisku OH v Paríži.



Nového prezidenta MOV budú voliť v marci budúceho roka, mandát prevezme o tri mesiace neskôr. "Väčšinu svojho života som bol zapojený do olympijského hnutia. Skúsenosti sú určite moja devíza, ale sú tam aj ďalší kandidáti, ktorí majú kvalifikáciu na výkon tejto funkcie," dodal Coe.