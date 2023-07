Cofidis sa dočkal po 15 rokoch, Lafay:

San Sebastian 2. júla (TASR) - Tradičný francúzsky cyklistický tím Cofidis sa dočkal víťazstva na Tour de France po dlhých 15 rokoch. V nedeľu mu ho nečakane zabezpečil Victor Lafay, ktorému vyšiel odvážny útok na záverečnom kilometri 2. etapy s cieľom v San Sebastiane a "ukradol" triumf najväčšiemu favoritovi Woutovi van Aertovi.



Dvadsaťsedemročný Francúz si tak pripísal najväčší úspech v kariére. Na Grand Tour sa už tešil, keď v roku 2021 vyhral 8. etapu na Giro d´Italia, no teraz dosiahol triumf na domácich pretekoch. Po poslednom kategorizovanom stúpaní na Jaizkibel (2. kat., 8,1 km, 5,3 percenta) zostalo v pelotóne už len 25 jazdcov a spolu s elitnými vrchármi a ich pomocníkmi aj Lafay. Najrýchlejší zo skupiny bol jednoznačne Belgičan van Aert, ktorý mal pri sebe aj troch oddielových kolegov z Jumba. Spolu pokryli všetky útoky, no na ten posledný a rozhodujúci nedokázali zareagovať. Lafay to spravil šikovne, zaútočil z poslednej pozície skupiny a kým si ho všimol van Aert a spol., nabral dostatočnú rýchlosť, aby im ušiel. Cieľ preťal tesne pred najväčším favoritom.



"Keď som zaútočil, ani som nevedel vyhodnotiť, či sa to podarí alebo nie. Potom som videl, ako sa približuje cieľová páska a moja energia išla dole, ale vyšlo to. Je to šialené, ale mal som to v pláne. Na poslednom kopci som sa chcel udržať s najlepšími vrchármi," povedal pre oficiálnu webstránku pretekov. Okrem osobného dosiahol obrovský úspech aj pre svoj tím. Cofidis vznikol v roku 1997 a do nedele získal desať etapových vavrínov na Tour. Ten posledný však ešte v roku 2008, keď vyhral 19. etapu Sylvain Chavanel. "Pre Cofidis je to obrovská úľava, že má konečne etapové víťazstvo. Počúval som o tom päť rokov, odkedy som prišiel do tímu. Som šťastný, že som mohol oslobodiť tím od tohto bremena. Ale pokračujeme ďalej, chceme viac. Aj šprintér Bryan Coquard je veľmi silný," povedal.



Lafay navyše predĺžil tradíciu francúzskych víťazstiev na Tour v San Sebastiane. V metropole Baskicka vyhral Louis Caput v roku 1949 a Dominique Arnould v roku 1992.



Van Aert sa musel uspokojiť s druhým miestom a tretí skončil Tadej Pogačar. Víťaz z rokov 2020 a 2021 i jeho tím SAE Team Emirates môžu byť po úvodnom víkende spokojný. Úvodnú etapu vyhral Adam Yates, ktorý si udržal žltý dres aj v nedeľu a Pogačar má vďaka bonusom jedenásťsekundový náskok pred svojím najväčším rivalom Jonasom Vingegaardom z Jumba. "Nie je ľahké udržať dres. Ďalšie dve etapy sú na papieri jednoduchšie, no toto je Tour de France a každá jedna je ťažká. Uvidíme, ako to pôjde," uviedol Adam Yates.



V pondelok je na programe trasa z Amorebiety do francúzskeho Bayonne dlhá 193,5 km. Na pelotón čakajú štyri menšie stúpania, ale všetky v prvej časti etapy a do hry o víťazstvo by sa mali dostať prvýkrát šprintéri.