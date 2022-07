Cogliano zostáva v Colorade, so šampiónom podpísal nový ročný kontrakt

Denver 6. júla (TASR) - Úradujúci šampión NHL Colorado Avalanche predĺžil zmluvu s kanadským hokejovým veteránom Andrewom Coglianom. Tridsaťpäťročný útočník, ktorý sa mohol stať 13. júla neobmedzeným voľným hráčom, podpísal s vedením klubu nový ročný kontrakt na 1,25 milióna dolárov.



Colorado získalo Cogliana v minulej sezóne pred uzávierkou výmen zo San Jose. V základnej časti odohral v dresoch Avalanche a Sharks celkovo 74 zápasov, v ktorých nazbieral 16 bodov za štyri góly a 12 asistencií. V play off nastupoval väčšinou vo štvrtom útoku Colorada a k zisku Stanleyho pohára prispel šiestimi bodmi (3+3) v 16 dueloch. Dôležitú úlohu hral v oslabeniach, aj vďaka nemu sa dokázalo Colorado vo finále proti Tampe úspešne ubrániť v 17-tich z 19 oslabení (89,5 percenta).



"V Colorade som našiel novú motiváciu a novú úroveň intenzity. Počas uplynulých troch mesiacov som zažíval jednu z najpríjemnejších skúseností, ak nie tú najpríjemnejšiu. Keď som si to všetko spočítal, chcel som sa vrátiť do tímu, s ktorým som zažil triumf," povedal pre nhl.com bývalý hráč Edmontonu, Anaheimu či Dallasu, ktorý má na konte 1140 zápasov v základnej časti NHL a 116 v play off.