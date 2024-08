Colapinto vystriedal Sargeanta v monoposte Williamsu

Grove 27. augusta (TASR) - Britský tím F1 Williams Racing ukončil spoluprácu s americkým pilotom Loganom Sargeantom. Po boku Alexa Albona tak bude do konca sezóny pretekať 21-ročný jazdec akadémie Franco Colapinto.



Dôvodom Sargeantovho odchodu sú dlhodobé nepriaznivé výsledky. Williams ho mal pôvodne nahradiť na konci sezóny, keď do stajne príde Španiel Carlos Sainz ml. z Ferrari. K urýchleniu procesu pravdepodobne došlo po Američanovej nehode na uplynulej VC Holandska.



Colapinto bude prvý argentínsky jazdec v F1 po 23 rokoch, naposledy sa z jeho krajanov v najprestížnejšom motoristickom seriáli predstavil Gaston Mazzacane v roku 2001. "Nahradiť jazdca v polovici sezóny nie je rozhodnutie, ktoré sme brali na ľahkú váhu. Veríme, že to dá Williamsu najlepšiu šancu súťažiť o body po zvyšok sezóny," uviedol šéf tímu James Vowles.



Argentínčan bude štartovať už na VC Talianska, ktorá je na programe tento víkend. "Príchod do F1 v polovici sezóny pre mňa znamená veľa učenia, ale na túto výzvu som pripravený. Som plne sústredený na čo najtvrdšiu prácu, aby sme s Alexom a tímom boli úspešní," citovala Colapinta agentúra AP.