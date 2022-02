Cole posilnil Lampardov realizačný tím v Evertone

Londýn 3. februára (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Ashley Cole sa stal novým členom realizačného tímu FC Everton. Opäť sa tak stretol s bývalým klubovým spoluhráčom Frankom Lampardom, ktorý je hlavným trénerom "The Toffees".



Cole a Lampard pôsobili spolu nielen v reprezentácii, ale aj v Chelsea Londýn. V rokoch 2006 až 2014 spolu nazbierali množstvo trofejí, získali majstrovský titul v Premier League aj víťazstvo v Lige majstrov a Európskej lige. Štyridsaťjedenročný Cole tiež hral v druholigovom Derby County práve pod Lampardom. Práca v Goodison Parku by mu nemala brániť v povinnostiach pri anglickej reprezentácii do 21 rokov, kde je asistentom. "Som rád, že Ashley posilnil náš realizačný tím. Netreba ho predstavovať, každý pozná jeho kariéru," citovala agentúra AFP Lamparda. "Veľmi ma potešilo, keď ma Frank požiadal, aby som sa k nemu pridal. Je to skvelá príležitosť vo fantastickom klube," vyjadril sa Cole.