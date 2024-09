Collet po 15 rokoch končí vo funkcii trénera Francúzska

Paríž 9. septembra (TASR) - Tréner francúzskych basketbalistov Vincent Collet končí pri národnom tíme po 15 rokoch. Najdlhšie slúžiaci kouč Francúzska v histórii sa presunie na post poradcu technického vedenia francúzskej basketbalovej federácie (FFBB).



Collet viedol Francúzsko na šiestich majstrovstvách Európy, štyroch svetových šampionátoch a štyroch OH. Národný tím trénoval v 253 zápasoch, v ktorých jeho mužstvo zaznamenalo 179 víťazstiev. Pod piatimi kruhmi doviedol svoj tím v Paríži k strieborným medailám, keď Francúzi nestačili vo finále na hviezdny americký výber (87:98). "Dve olympijské finále, tri finále EuroBasketu, je to privilégium a česť, že som mohol zažiť tieto emócie," citovala Colleta agentúra AP.



FFBB uviedla, že nová rola v štruktúrach federácie by sa mohla prerušiť, ak by Collet dostal ponuku pracovať pre niektorý z klubov zámorskej NBA či tímu zúčastňujúceho sa Európskej ligy.