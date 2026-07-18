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Collignon postúpil do finále turnaja v Gstaade
Belgický tenista Raphaël Collignon sa stal prvým finalistom antukového turnaja ATP 250 vo švajčiarskom Gstaade.
Autor TASR
Gstaad 18. júla (TASR) - Belgický tenista Raphaël Collignon sa stal prvým finalistom antukového turnaja ATP 250 vo švajčiarskom Gstaade. V sobotnom semifinále v pozícii sedmičky „pavúka“ vyradil šiesteho nasadeného Juana Manuela Cerundola z Argentíny 1:6, 7:6 (5), 7:5.
dvojhra - semifinále:
Raphaël Collignon (Belg.-7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.-6) 1:6, 7:6 (5), 7:5
dvojhra - semifinále:
Raphaël Collignon (Belg.-7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.-6) 1:6, 7:6 (5), 7:5