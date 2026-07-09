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Collina obhajuje výkony arbitrov: Vždy robia čestné rozhodnutia
Vlna kritiky sa spustila najmä na Francúza Francoisa Letexiera, ktorý viedol duel Argentíny s Egyptom.
Autor TASR
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New York 9. júla (TASR) - Bývalý taliansky futbalový rozhodca Pierluigi Collina obhajuje výkony svojich kolegov na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexika. Vlna kritiky sa spustila najmä na Francúza Francoisa Letexiera, ktorý viedol duel Argentíny s Egyptom.
Egyptský futbalový zväz (EFA) podal po osemfinálovej prehre dokonca oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA). „Faraóni“ žiadajú prešetrenie výkonu rozhodcovského tímu na čele s francúzskym arbitrom Letexierom a jeho vylúčenie zo zvyšku turnaja.
„Nepodložené obvinenia nemajú v našom športe miesto. Nik nemôže spochybňovať integritu rozhodcov na svetovom šampionáte. Ak k tomu príde, tak to môže priniesť vyhrážky voči ním a ich rodinám, čo nie je správne. Rozhodcovia vždy robia čestné rozhodnutia, podobne ako hráči a tréneri, vždy sa snažia čo najlepšie pracovať,“ citovala agentúra DPA Collinu.
Egyptský futbalový zväz (EFA) podal po osemfinálovej prehre dokonca oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA). „Faraóni“ žiadajú prešetrenie výkonu rozhodcovského tímu na čele s francúzskym arbitrom Letexierom a jeho vylúčenie zo zvyšku turnaja.
„Nepodložené obvinenia nemajú v našom športe miesto. Nik nemôže spochybňovať integritu rozhodcov na svetovom šampionáte. Ak k tomu príde, tak to môže priniesť vyhrážky voči ním a ich rodinám, čo nie je správne. Rozhodcovia vždy robia čestné rozhodnutia, podobne ako hráči a tréneri, vždy sa snažia čo najlepšie pracovať,“ citovala agentúra DPA Collinu.