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Collina obhajuje výkony arbitrov: Vždy robia čestné rozhodnutia

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Rozhodca Francois Letexier odchádza po zápase osemfinále Argentína - Egypt na MS 2026 vo futbale v americkej Atlante 7. júla 2026. Foto: TASR/AP

Vlna kritiky sa spustila najmä na Francúza Francoisa Letexiera, ktorý viedol duel Argentíny s Egyptom.

Autor TASR
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New York 9. júla (TASR) - Bývalý taliansky futbalový rozhodca Pierluigi Collina obhajuje výkony svojich kolegov na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexika. Vlna kritiky sa spustila najmä na Francúza Francoisa Letexiera, ktorý viedol duel Argentíny s Egyptom.

Egyptský futbalový zväz (EFA) podal po osemfinálovej prehre dokonca oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA). „Faraóni“ žiadajú prešetrenie výkonu rozhodcovského tímu na čele s francúzskym arbitrom Letexierom a jeho vylúčenie zo zvyšku turnaja.

„Nepodložené obvinenia nemajú v našom športe miesto. Nik nemôže spochybňovať integritu rozhodcov na svetovom šampionáte. Ak k tomu príde, tak to môže priniesť vyhrážky voči ním a ich rodinám, čo nie je správne. Rozhodcovia vždy robia čestné rozhodnutia, podobne ako hráči a tréneri, vždy sa snažia čo najlepšie pracovať,“ citovala agentúra DPA Collinu.
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