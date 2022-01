Collinsová postúpila do semifinále dvojhry po triumfe nad Cornetovou

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Danielle Rose Collinsová (USA-27) - Alize Cornetová (Fr.) 7:5, 6:1

Melbourne 26. januára (TASR) - Americká tenistka Danielle Rose Collinsová sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Vo štvrťfinále si poradila s francúzskou súperkou Alize Cornetovou v dvoch setoch 7:5 a 6:1. V boji o finále nastúpi proti lepšej zo súboja medzi siedmou nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Estónkou Kaiou Kanepiovou.Collinsová, 27. nasadená hráčka, mala duel dobre rozbehnutý a po brejku vo štvrtom geme sa ujala vedenia 3:1, ktoré následne ešte zveľadila pri svojom servise. Cornetová ešte zabojovala po čistej hre znížila na 3:5, chytila sa, vzápätí zobrala súperke podanie a tromi gemami v rade dokázala vyrovnať na 5:5. Rozhodujúci moment zápasu prišiel v dlhej dvanástej hre, keď si Collinsová vydrela tri setbaly, posledný aj premenila a po ďalšom brejku vyhrala 7:5. Odvtedy už na kurte dominovala a druhú sadu získala pre seba hladko 6:1. TASR pripomína, že dvadsaťosemročná Američanka tak vyrovnala svoje grandslamové maximu. Do semifinále dvojhry sa dostala aj v roku 2019 práve v Melbourne.," uviedla v pozápasovom rozhovore Collinsová, ktorá vlani podstúpila operáciu na liečbu endometriózy. "," dodala. Pre Cornetovú to bolo premiérové štvrťfinále v kariére na turnajoch veľkej štvorky a mala by sa vrátiť do Top50 svetového rebríčka.