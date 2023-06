Colorado a Nashville si vymenili hráčov:Galchenyuka vystrieda Johansen

Denver/Nashville 24. júna (TASR) - Kluby zámorskej NHL Colorado Avalanche a Nashville Predators zrealizovali výmenu dvoch útočníkov. "Lavíny" angažovali 30-ročného Američana Ryana Johansena, "predátori" za neho získali o rok mladšieho Alexa Galchenyuka, pre ktorého to bude už ôsmy klub v NHL. Nashville si zároveň ponechal 50-percent z Johansenovho 8-miliónového ročného platu, ktorý bude poberať v nasledujúcich dvoch sezónach.



"Ryan je talentovaný útočník so skúsenosťami, ktorý pomôže našej elitnej šestke útočníkov. Dá nám kvalitu na pozícii stredného útočníka a prinesie aj vodcovské schopnosti. Tešíme sa z jeho príchodu," uviedol generálny riaditeľ Avalanche Chris MacFarland.



Johansena draftoval v roku 2010 Columbus a v jeho organizácii pôsobil do januára 2010, keď ho klub vymenil do Nashvillu za obrancu Setha Jonesa. V júli 2017 podpísal s Nashvillom 8-ročný kontrakt s priemerným ročným platom 8 miliónov dolárov. Zmluva vyprší po sezóne 2024/2025. V ročníku 2022/2023 odohral 55 zápasov, v ktorých nazbieral 28 kanadských bodov za 12 gólov a 16 asistencií. V tímovej produktivite bol na 9. mieste, s bilanciou 13 mínusových bodov bol druhý najhorší z mužstva.



Galchenyuk odohral v sezóne 2022/2023 iba 11 zápasov a nezaznamenal ani bod. Nastupoval najmä na farme v AHL a v drese Colorado Eagles zaznamenal v 42 zápasoch 42 bodov. V roku 2012 ho ako celkovú trojku draftoval Montreal Canadiens. Odvtedy obliekal aj dresy Arizony, Pittsburghu, Minnesoty, Ottawy a Toronta. V základnej časti NHL doteraz odohral celkovo 654 zápasov, v ktorých nazbieral 354 kanadských bodov.



Galchenyukovi sa po sezóne 2022/2023 skončila ročná zmluva na 750-tisíc dolárov a nie je isté, že s ním Nashville uzavrie nový kontrakt. Od 1. júla sa stane voľným hráčom. Predators si výmenou uľahčili situáciu s platovým stropom v snahe získať priestor pre ďalšie transakcie s cieľom budovať silný tím pre budúce sezóny. Pred záverom prestupového obdobia v sezóne 2022/2023 už klub vymenil obrancu Mattiasa Ekholma aj útočníka Nina Niederreitera. Novým kormidelníkom tímu sa nedávno stal bývalý útočník Nashvillu Andrew Brunette.