Colorado bez Tatara zdolalo St. Louis 4:1,Calgary podľahlo Dallasu 3:4

NHL-sumáre:



Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)



Góly: 1. Farabee (Sanheim), 17. Atkinson (Sanheim) - 4. Mittelstadt (Peterka, Skinner), 10. Biro (Thompson, Greenway), 44. Power (Thompson, Tuch), 54. Thompson (Tuch), 57. Biro (Mittelstadt, Krebs). Brankári: , strely na bránku: Hart (10. Ersson) - Luukkonen, strely na bránku: 40:15







Calgary Flames - Dallas Stars 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)



Góly: 6. Zary (C. Tanev, Kadri), 22. Mangiapane (Weegar, Lindholm), 43. Weegar (Kadri, Lindholm) - 20. Benn (Hintz, Lindell), 25. Robertson (Hintz, Pavelski), 31. Dadonov (Lundkvist, Benn), 40. Marchment (Duchene, Seguin). Brankári: Markström - Oettinger, strely na bránku: 46:30.







Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)



Góly: 9. Colton (Wood), 14. Rantanen (Makar, MacKinnon), 42. Lehkonen (Makar, Rantanen), 48. Byram (MacKinnon) - 38. Thomas (Kapanen, Leddy). Brankári: Prosvetov - Binnington, strely na bránku: 28:28.







Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 4:3 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 4. Terry, 10. Terry (Minťukov, Fowler), 45. Carlsson (Terry, Gudas), 64. Terry (McTavish) - 12. Crouse (Moser, Bjugstad), 15. Cooley (Moser, O'Brien), 35. Crouse (Maccelli, Välimäki). Brankári: Dostál - Vejmelka, strely na bránku: 29:35.

New York 2. novembra (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad St. Louis 4:1 a zastavili sériu dvoch prehier. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa nezmestil na súpisku "lavín". Anaheim potiahol k piatemu triumfu po sebe hetrikom Troy Terry, Jake Oettinger predviedol 43 úspešných zásahov a priviedol Dallas k víťazstvu na ľade Calgary 4:3.Tatar bol zdravý náhradník, v základnej zostave sa neobjavil po prvý raz v sezóne. Predtým vo ôsmich zápasoch zaznamenal štyri asistencie. Proti St. Louis potiahli Colorado Nathan MacKinnon a Cale Makar, obaja zaznamenali dve asistencie, Miko Rantanen dal gól a na ďalší prihral. Brankár Ivan Prosvetov kryl 27 striel súpera a v dvoch dueloch za Colorado má bilanciu 0,88 inkasovaných gólov a 97-percentnú úspešnosť zákrokov. "Avalanche" ho získali len 9. októbra, keď si ho stiahli z waiver listiny Arizony. "," povedal tréner Jared Bednar. "," pridal pochvalu Rantanen, ktorý dal svoj 80. gól v presilovke. V drese Colorada Avalanche/Quebec Nordiques to predtým dosiahli len Joe Sakic (205 gólov), Michel Goulet (147), Milan Hejduk (140), Peter Šťastný (120), MacKinnon (83) a Anton Šťastný (80).St. Louis prehralo druhýkrát po sebe, piaty z ôsmich duelov a figuruje na 12. priečke na západe. "," povedal tréner Craig Berube.Jake Oettinger predviedol 43 úspešných zásahov a priviedol Dallas k víťazstvu na ľade Calgary 4:3. Dvadsaťštyriročný brankár má v šiestich dueloch sezóny bilanciu päť víťazstiev, jednu prehru po samostatných nájazdoch, priemer 1,95 gólu na zápas a 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov. "," povedal kapitán Jamie Benn.Stars rozhodli v druhom dejstve, ktoré vyhrali 3:1 vďaka gólom Jasona Robertsona, Jevgeniho Dadonova a Masona Marchmenta. Pripísali si piaty triumf v uplynulých šiestich dueloch a s trinástimi bodmi figurujú na tretej priečke Západnej konferencie. "," povedal kouč Dallasu Peter DeBoer. Benn dal prvý gól Dallasu a pridal asistenciu, Roope Hintz mal dve gólové prihrávky.V drese Flames debutoval Connor Zary a premiéru si osladil otváracím gólom v šiestej minúte duelu. Druhý dal v 43. minúte MacKenzie Weegar a upravil na 3:4. Calgary, opäť bez zraneného Slováka Adama Ružičku, prehralo už šiesty zápas po sebe a patrí mu predposledná priečka Západnej konferencie. "," povedal Weegar.Buffalo dalo domácej Philadelphii lekciu z efektivity, Flyers síce prestrieľali Sabers vysoko 40:15, no nakoniec prehrali 2:5. Okrem brankára Ukko-Pekku Luukkonena, ktorý si pripísal tretí triumf vo štvrtom štarte, boli strojcami úspechu trojbodový Tage Thompson (1+2) a Brandon Biro. Dvadsaťpäťročný krídelník strelil svoje prvé dva góly v kariére v NHL, podarilo sa mu to v prvom zápase v sezóne, celkovo druhom v profilige, pričom prvý presný zásah zaznamenal v 10. minúte z prvej strely na bránku v stretnutí. Prvá tretina sa skončila 2:2, v druhej góly nepadli a Sabres rozhodli o svojom triumfe v tretej, keď premenil tri zo štyroch striel na bránku, konečné skóre stanovil Biro do prázdnej siete. Flyers neuspeli z 20 striel ani raz.Buffalo si pripísalo piaty triumf v sezóne a v tabuľke Východnej konferencie poskočilo na 10. priečku, Philadelphia zaznamenala tretiu prehru po sebe a je trinásta. Flyers prišli okrem bodov aj o brankára Cartera Harta, ten išiel z ľadu už v 10. minúte pre problémy v strednej časti tela. Nahradil ho Samuel Ersson, ktorý kryl sedem z deviatich striel. Tréner domácich John Tortorella uviedol, že rozsah Hartovho zranenia by mal byť známy vo štvrtok.Prvý gól v sezóne strelil obranca Sabres Owen Power. Najvyššie draftovaný hráč z roku 2021 sa presadil v 44. minúte a jeho zásah bol nakoniec víťazný. "," povedal dvadsaťročný bek, ktorý skóroval prvýkrát od 18. februára. V minulej sezóne nazbieral v 79 zápasoch 35 bodov (4+31), teraz má v 10 šesť (1+5) a bodovú sériu natiahol na štyri zápasy. V uplynulej sezóne skóroval prvýkrát až koncom januára. "," povedal pre nhl.com.Anaheim si pripísal piaty triumf po sebe a po slabom štarte do sezóny sa vyšplhal už na šieste miesto na západe. V noci na štvrtok zdolal Arizonu 4:3 po predĺžení. Hrdinom súboja bol Troy Terry, ktorý strelil svoj druhý hetrik v kariére. V súboji českých brankárov bol úspešnejší Lukáš Dostál, ktorý kryl 32 striel súpera, v stredu ho vyhlásili za najlepšieho nováčika mesiaca október. V bránke Coyotes predviedol 25 zákrokov Karel Vejmelka. Logan Cooley strelil svoj premiérový gól v NHL, keď v 15. minúte vyrovnal za Arizonu na 2:2.