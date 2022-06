Colorado deklasovalo v 2. zápase NHL Tampu 7:0, v sérii vedie 2:0

Brankár Colorada Avalanche Darcy Kuemper (35) blokuje strelu Tampy Bay Lightning počas druhej tretiny zápasu 2 finále hokejového Stanley Cupu NHL v sobotu 18. júna 2022 v Denveri. Foto: TASR / AP

Finále play off NHL - 2. zápas:



Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 7:0

/stav série 2:0/

Denver 19. júna (TASR) - Hokejisti Colorada Avalanche zvládli aj druhý domáci duel finálovej série play off NHL. V noci na nedeľu nedali šancu Tampe Bay, dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára deklasovali 7:0. Už v úvodnej tretine si domáci vytvorili trojgólový náskok, čistým kontom sa v ich drese blysol brankár Darcy Kuemper, ktorý zlikvidoval 16 striel. Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí 17:30 min., pripísal si mínusku, jednu strelu na bránku, štyri trestné minúty a rozdal dva hity.Valerij Ničuškin a Cale Makar strelili v drese víťaza Západnej konferencie po dva góly, Mikko Rantanen nazbieral tri body za asistencie. Séria sa sťahuje do Tampy, tretí duel na ľadeje na programe v noci na utorok o 2.00 SELČ.Colorado vyvinulo od začiatku na hostí veľký tlak a nepovolilo až do konca. Avalanche tak na ceste za tretím Stanley Cupom v klubovej histórii, a prvým od roku 2001, spravili ďalší krok.povedal pre nhl.com Makar, ktorý strelil šiesty a siedmy gól Avalanche. Stal sa druhým obrancom v histórii NHL, ktorý v jednom finálovom zápase skóroval v oslabení aj v presilovke. Pred ním to dokázal len Glen Wesley v drese Bostonu Bruins v roku 1988.Kuemper zaznamenal prvý shutout v tohtoročnej play off a druhý v kariére. Vo forme hrajúci Ničuškin strelil svoj siedmy a ôsmy gól vo vyraďovacích bojoch. Hrdina predĺženia prvého zápasu Andre Burakovsky skóroval a pridal aj asistenciu, ale zápas nedohral pre nešpecifikované zranenie. V druhej tretine absolvoval len dve striedania.dodal trénerJared Bednar.Brankár Tampy Andrej Vasilevskij nastúpil na svoj jubilejný 100. zápas v play off, ale nebude naň spomínať v dobrom. Sedem inkasovaných gólov je jeho najhoršia vizitka v kariére. Vasilevskij dostal tri góly z 11 striel v prvej tretine, celkovo si pripísal 23 zákrokov. Colorado sa stalo tretím tímom v histórii, ktorý v prvých dvoch finálových zápasoch strelil v úvodnej tretine tri a viac gólov. Predtým sa to podarilo New Yorku Islanders (1981) a Detroitu Red Wings (1936).povedal kapitán Lightning Steven Stamkos.Tréner Jon Cooper neuvažoval, že by Vasilevského vymenil a poslal do bránky náhradníka Briana Elliotta.povedal Cooper, ktorý uznal kvality súpera.Lightning prehrávali 0:2 v sérii aj vo finále Východnej konferencie s New Yorkom Rangers, no štyrmi víťazstvami sa postarali o obrat. Ešte žiadny tím v histórii NHL nezískal Stanley Cup po tom, ako prehrával 0:2 vo finále konferencie a potom vo finále.povedal Stamkos.Do zostavy Colorada sa vrátil útočník Andrew Cogliano, ktorý vynechal prvý zápas pre zranenie ruky. Vo štvrtom útoku mu prenechal miesto Nicolas Aube-Kubel. Avalanche sa stali tretím tímom, ktorý vo finále Stanley Cupu zaznamenal čisté konto a vyhral o sedem a viac gólov. Predtým to dokázali hokejisti Seattle Metropolitans, keď v roku 1919 vyhrali nad Montrealom Canadiens 7:0 a Pittsburghu Penguins, ktorý v roku 1991 zdolali Minnesotu North Stars 8:0.povedal obranca Josh Manson, ktorý svojim tretím gólom v play off dostal Avs do vedenia 2:0.uzavrel Bednar.Už za rozhodnutého stavu 7:0 sa päť minút pred koncom strhla na ľade hromadná bitka, do ktorej sa zapojil aj Černák a tak ako viacerí hráči dostal trest na 2+2 minúty. Slovenský obranca sa dostal do potýčky s Ničuškinom, neskôr si vymenil pár ostrých slov s Mansonom.