Colorado natiahlo rekordnú šnúru víťazstiev vonku, prvý gól Anglea

New York 15. apríla (TASR) - Hokejisti Colorada zakončili základnú časť NHL víťazstvom 4:3 na ľade Nashvillu a radovali sa z jedenásteho triumfu v rade na klziskách súperov, čím natiahli klubový rekord. Zároveň tým vyrovnali druhú najdlhšiu sériu v histórii NHL, keď napodobnili kúsok New Jersey Devils z októbra až decembra 2022. Viac výhier vonku za sebou v základnej časti dosiahli len hráči Detroitu Red Wings v roku 2006 a Minnesoty Wild v roku 2015 (oba tímy 12).



K úspechu Avalanche pomohol Alexandar Georgiev 18 úspešnými zákrokmi a zaznamenal 40. víťazstvo v sezóne, čo je najviac medzi ligovými brankármi spoločne s Linusom Ullmarkom z Bostonu. Georgiev vyhral ôsmy zápas za sebou na ľade súpera a stanovil nový historický rekord u brankárov Avalanche.



Hoci každý tím odohrá v základnej časti NHL 82 stretnutí, obranca Nashvillu Tyson Barrie ich absolvoval v tejto sezóne až 85 - najviac spomedzi všetkých hráčov v lige. Prvých 61 duelov totiž absolvoval v drese Edmontonu, odkiaľ sa pred uzávierkou výmien sťahoval do Nashvillu, ktorý mal v tom čase odohratých menej zápasov ako Oilers. Skúsený bek potom nastúpil za Predators ešte v 24 zápasoch.



Strelecký účet v NHL si v noci na sobotu otvoril nováčik Tyler Angle. Dvadsaťdvaročný útočník strelil v 39. minúte druhý gól Columbusu v domácom súboji s Buffalom (2:5). Presadil sa vo svojom druhom štarte v zámorskej profilige. Angle v nej debutoval noc predtým vo víťaznom zápase s Pittsburghom (3:2 pp). "Dva zápasy v NHL za dva dni - to je niečo, na čo nikdy do smrti nezabudnem," vyznal sa Angle. "Prvý gól v mojom druhom zápase mi určite posilní sebavedomie pred ďalšou sezónou, na ktorú sa už teraz veľmi teším. Dosiahol som niečo, po čom túži každý mladý chalan. Mal som to šťastie, že sa mi to podarilo v druhom zápase a nie až v 50-tom," dodal pre nhl.com.



Triumf Sabres vychytal iný nováčik - 21-ročný Devon Levi. Ten potvrdil svoj veľký talent a v siedmom profiligovom štarte slávil už piate víťazstvo. Stal sa jedným z trojice brankárov v klubovej histórii, ktorý zvíťazil aspoň v piatich zo svojich úvodných siedmich zápasoch v NHL. Pridal sa k Jacquesovi Cloutierovi (1981/82) a Donovi Edwardsovi (1976/77).