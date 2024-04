Colorado podľahlo Winnipegu 0:7, Hellebuyck má 37. shutout v kariére

NHL-výsledky:



Dallas - Seattle 3:1 (TATAR 0+1),

Colorado - Winnipeg 0:7,

Florida - Buffalo 3:2 pp,

Philadelphia - New Jersey 1:0,

Washington- Tampa Bay 4:2,

Ottawa - Montreal 5:4 pp a sn,

Toronto - Detroit 4:5 pp,

Pittsburgh - Boston 4:6,

Nashville - Columbus 6:4,

Edmonton - Vancouver 1:3,

LA Kings - Anaheim 3:1,

San Jose - Minnesota 2:6

tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Vegas Golden Knights



New York 14. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu zdolali v zámorskej NHL Tampu Bay 4:2. Vďaka triumfu sa posunuli na pozíciu druhej divokej karty vo Východnej konferencii. Capitals majú rovnaký počet bodov ako Detroit a Philadelphia a jednobodový náskok pred Pittsburghom. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral 27:06 minút a vytvoril si kariérové maximum. Jeho krajan Tomáš Tatar sa vrátil do zostavy Seattlu a pripísal si bod za asistenciu. Kraken však podľahli Dallasu 1:3.Slovenský útočník vynechal uplynulé tri zápasy a bez bodu bol sedem duelov. Na ľade Dallasu prihral Kailerovi Yamamotovi, ktorý v 55. minúte prekonal Jakea Oettingera.V akcii bol aj Juraj Slafkovký, slovenský útočník nebodoval. Jeho Montreal prehral v kanadskom derby na ľade Ottawy 4:5 po nájazdoch.Okrem Fehérváryho sa vo Washingtone predstavil aj obranca Erik Černák. Odohral 15:19 minút a pripísal si 7 bodyčekov. Bodovo naprázdno tentoraz vyšiel najproduktívnejší hráč súťaže Nikita Kučerov.V zostave New Jersey nechýbal obranca Šimon Nemec, no jeho tím nestačil na Philadelphiu, prehral s ňou tesne 0:1. Domáci brankár Samuel Ersson mal 20 úspešných zákrokov, triumf "" zariadil Travis Konecny.Auston Matthews z Toronta strelil svoj 69. gól v sezóne, no Maple Leafs prehrali doma s Detroitom 4:5 po predĺžení.Colorado doma podľahlo Winnipegu hladko 0:7, brankár Connor Hellebuyck zastavil všetkých 30 striel "lavín". Dosiahol piate čisté konto v sezóne a 37. v kariére. Už teraz je isté, že sa oba tímy sa spolu stretnú aj v play off.