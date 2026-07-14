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Colorado podpísalo zmluvu so švédskym útočníkom Lysellom
V minulej sezóne hral Lysell za Providence v AHL. Odohral 57 zápasov základnej časti, strelil 17 gólov a pridal 25 asistencií. Odohral aj jeden zápas play off.
Autor TASR
Colorado 14. júla (TASR) - Tím zámorskej NHL Colorado Avalanche podpísal zmluvu s útočníkom Fabianom Lysellom do konca ročníka 2026/27. „Lavíny“ predtým získali 23-ročného švédskeho hokejistu výmenou z Bostonu Bruins.
V minulej sezóne hral Lysell za Providence v AHL. Odohral 57 zápasov základnej časti, strelil 17 gólov a pridal 25 asistencií. Odohral aj jeden zápas play off. V NHL odohral v sezóne 2024/2025 za Boston iba 12 zápasov, získal 3 body (1+2).
V minulej sezóne hral Lysell za Providence v AHL. Odohral 57 zápasov základnej časti, strelil 17 gólov a pridal 25 asistencií. Odohral aj jeden zápas play off. V NHL odohral v sezóne 2024/2025 za Boston iba 12 zápasov, získal 3 body (1+2).