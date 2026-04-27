Colorado postúpilo, Tampa vyrovnala sériu s Montrealom
Colorado zvíťazilo na ľade Los Angeles 5:1 a štvrťfinálovú sériu Západnej konferencie ovládlo po výsledku 4:0 na zápasy.
New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Colorada postúpili do 2. kola play off NHL. V noci na pondelok zvíťazili na ľade Los Angeles 5:1 a štvrťfinálovú sériu Západnej konferencie ovládli po výsledku 4:0 na zápasy. Blízko k postupu sú aj hráči Anaheimu, ktorí zdolali Edmonton 4:3 po predĺžení a v sérii vedú 3:1. Vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie medzi Montrealom a Tampou Bay je stav nerozhodný 2:2 po tom, čo Lightnig zvíťazili vo štvrtom zápase 3:2.
Útočník Montrealu Juraj Slafkovský ani obranca Tampy Bay Erik Černák sa nezapísali do kanadského bodovania. Slafkovský nebodoval v treťom zápase po sebe. V závere druhej tretiny dostal tvrdý hit v strede klziska od Maxa Croziera, po ktorom odišiel do kabíny. V zápase však napokon pokračoval. Celkovo odohral 18:46 minút, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod, dve strely na bránku a dva hity. Černák strávil na ľade 19:37 min, počas ktorých sa prezentoval dvoma hitmi a zblokovanou strelou. Diváci čakali na prvý gól do 31. minúty, keď domáci útočník Zachary Bolduc otvoril skóre. Búrlivú kulisu v Bell Centre (20.962 divákov) o tri minúty rozjasal aj Cole Caufield, ktorý sa presadil prvýkrát v sérii - 2:0. Nádejný stav však domáci nevyužili a gól „do šatne“ v podaní Jakea Guentzela naštartoval Tampu. Tá vyrovnala v 42. minúte, keď sa v presilovke presadil Brandon Hagel. Ten istý hráč rozhodol gólom v 56. minúte. Akciu začal Černák nahodením puku do útočného pásma a Hagel následne tečoval strieľanú prihrávku Kučerova. Séria sa presunie na ľad Tampy, piaty duel je na programe v noci na štvrtok o 1.00 SELČ.
Colorado sa stalo druhým tímom, ktorý postúpil do 2. kola. Pred ním sa to podarilo Caroline, ktorá triumfovala nad Ottawou vo štvrťfinále Východnej konferencie takisto v štyroch zápasoch. Avalanche uzavreli sériu s Kings presvedčivým víťazstvom 5:1 a súperovi v nej dovolili iba päť gólov. Kapitán tímu a ofenzívny líder Nathan MacKinnon, prispel k víťazstvu dvoma gólmi a asistenciu, predtým mal v troch dueloch iba jeden bod (0+1). Hráči Los Angeles sa nedostali cez prvé kolo play off ani raz od triumfu v Stanleyho pohári v roku 2014. Odvtedy sa päťkrát nedostali do play off a sedemkrát vypadli v 1. kole, vrátane uplynulých piatich sezón. Nočný duel proti Coloradu bol posledný v zámorskej kariére pre kapitána Los Angeles Anžeho Kopitara. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára už pred sezónou 2025/2026 oznámil, že bude pre neho posledná v kariére.
Útočník Ryan Poehling gólom v 63. minúte rozhodol o víťazstve Anaheimu nad Edmontonom 4:3. Hostia v zápase viedli 2:0 aj 3:2, no napokon prehrali tretíkrát po sebe. Ducks prestrieľali súpera 39:27. Dvadsaťsedemročný Američan rozhodol gólom, ktorý musel potvrdiť videorozhodca. Puk prešiel po jeho strele z ostrého uhla cez brankára Tristana Jarryho len niekoľko milimetrov za bránkovú čiaru. Ducks majú na dosah prvý postup do 2. kola play off od roku 2017.
Hráči Buffala sú blízko k postupu do 2. kola. Vo štvrtom súboji štvrťfinále Východnej konferencie uspeli na ľade Bostonu hladko 6:1 a v sérii vedú 3:1 na zápasy. Brankár Alex Lyon prišiel o čisté konto až v 60. minúte, keď ho v oslabení prekonal Sean Kuraly. Sabres vykročili za presvedčivým triumfom už v prvej tretine, po ktorej viedli 4:0 (na strely 19:5). Piaty duel série je na programe v noci na stredu o 1.30 SELČ. Sabres v ňom môžu na domácom ľade spečatiť postup do 2. kola play off, ktorý by bol pre klub prvý od roku 2007.
NHL - sumáre
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Boston Bruins – Buffalo Sabres 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Góly: 60. Kuraly (Peeke, Lindholm) - 5. Krebs (Tuch), 8. Doan (McLeod, Byram), 10. Benson (Doan), 15. Byram (Power, Quinn), 46. Malenstyn (Greenway, Kozak), 47. Tuch (Thompson, Krebs). Brankári: Swayman (47. Korpisalo) - Lyon, strely na bránku: 24:35.
/stav série: 1:3/
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Góly: 31. Bolduc (Guhle, Texier), 34. Caufield (Suzuki, Hutson) - 30. Guentzel (Moser, Raddysh), 42. Hagel (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Kučerov, Moser). Brankári: Dobeš - Vasilevskij, strely na bránku: 18:20.
/stav série: 2:2/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly: 34. Edmundson (Kempe, Laferriere) - 14. MacKinnon (Kadri, Landeskog), 26. Makar, 24. Roy (Lehkonen, Malinski), 47. Toews (MacKinnon, Landeskog), 55. MacKinnon (Nečas, Kulak). Brankári: Forsberg - Wedgewood, strely na bránku: 25:32.
/konečný stav série: 0:4, Colorado postúpilo do 2. kola/
Anaheim - Edmonton 4:3 pp
Góly: 28. Gauthier (LaCombe, Killorn), 39. Granlund (Carlsson, Carlson), 54. Truchon-Viel (Carlson, LaCombe), 63. Poehling (McTavish) - 1. Kapanen (Walman, Dickinson), 7. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 64. Bouchard (McDavid, Draisaitl). Brankári: Dostál - Jarry, strely na bránku: 39:27.
/stav série: 3:1/
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 19:37 0 0 0 0 0 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:46 0 0 0 -1 2 0
pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty
