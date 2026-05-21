Colorado prehralo v prvom finále Západnej konferencie s Vegas 2:4
Hráči z Nevady otvorili skóre duelu v druhej tretine, keď sa v 33. minúte presadil Dylan Coghlan a viedli už 3:0 po góle Bretta Howdena v úvode záverečnej časti.
New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v úvodnom zápase finále Západnej konferencie na ľade Colorada Avalanche 4:2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1:0.
Hráči z Nevady otvorili skóre duelu v druhej tretine, keď sa v 33. minúte presadil Dylan Coghlan a viedli už 3:0 po góle Bretta Howdena v úvode záverečnej časti. Domáci dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu, no poistku do prázdnej bránky pridal Nic Dowd. Druhý duel je na programe v noci na sobotu.
NHL - play off, 2. kolo:
finále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
prvý zápas:
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:4
/stav série: 0:1/
