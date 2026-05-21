Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Colorado prehralo v prvom finále Západnej konferencie s Vegas 2:4

Brankár Colorada Avalanche Scott Wedgewood (v popredí) chytá puk do rukavice, zatiaľ čo ľavé krídlo Gabriel Landeskog (vzadu vľavo) a center Vegas Golden Knights Jack Eichel sledujú dianie počas druhej tretiny prvého zápasu finále Západnej konferencie play-off NHL o Stanleyho pohár v stredu 20. mája 2026 v Denveri. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v úvodnom zápase finále Západnej konferencie na ľade Colorada Avalanche 4:2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1:0.

Hráči z Nevady otvorili skóre duelu v druhej tretine, keď sa v 33. minúte presadil Dylan Coghlan a viedli už 3:0 po góle Bretta Howdena v úvode záverečnej časti. Domáci dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu, no poistku do prázdnej bránky pridal Nic Dowd. Druhý duel je na programe v noci na sobotu.



NHL - play off, 2. kolo:

finále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

prvý zápas:

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:4

/stav série: 0:1/
