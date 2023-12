Colorado s Tatarom prehralo v LA 1:4, hetriky Panarina a Marchanda

NHL-výsledky:



Minnesota - Chicago 4:1, Boston - Columbus 3:1, NY Rangers - San Jose 6:5, LA Kings - Colorado 4:1, Buffalo - Nashville 1:2

New York 4. decembra (TASR) - Dvaja hokejisti sa v noci na pondelok v zámorskej NHL blysli hetrikom. Brad Marchand ním prispel k triumfu Bostonu nad Columbusom 3:1, Artemij Panarin zasa k víťazstvu NY Rangers nad San Jose 6:5. Zo Slovákov bol v akcii len útočník Tomáš Tatar, no nebodoval. Jeho Colorado prehralo na ľade Los Angeles 1:4.Tridsaťtriročný útočník odohral 22. zápas v sezóne, ale zatiaľ ešte ani raz neskóroval. "Lavíny" viedli po góle Josha Mansona, ale nakoniec prehrali tretí zápas po sebe.Panarin dosiahol svoj piaty hetrik v kariére a pridal aj asistenciu. Jonny Brodzinski, Jacob Trouba a Vincent Trocheck zaznamenali po dve asistencie, Mika Zibanejad si pripísal dva body.Marchand strelil tri góly po sebe v rozmedzí piatich minút a päťdesiatich sekúnd tretej tretiny. Bol to jeho šiesty hetrik v kariére, prvý čistý. Zavŕšil ho po 7 minútach a 46 sekundách od úvodného vhadzovania, tri góly od začiatku jednej tretiny strelili v klubovej histórii rýchlejšie len Leo Labine (7:01) a Bobby Bauer (7:30).Rakúšan Marco Rossi strelil dva góly Minnesoty v súboji s Chicagom, Wild zdolali Blackhawks 4:1. Domáci brankár Marc-Andre Fleury mal 28 úspešných zákrokov. Nový tréner Minnesoty John Hynes tak dosiahol triumf aj vo svojom treťom zápase.Juuse Saros zneškodnil 34 striel hráčov Buffala a postaral sa výrazne o triumf Nashvillu na ľade Sabres 2:1. V drese domácich sa presadil Victor Olofsson. Dvadsaťosemročný Švéd strelil svoj druhý gól z trestného strieľania v NHL, čím vyrovnal klubový rekord Miroslava Šatana a Thomasa Vaneka.