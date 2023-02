Colorado vyhralo na ľade Jets 5:1, Hellebuycka nahradil Rittich

výsledky - NHL:



Winnipeg - Colorado 1:5

NY Islanders - LA Kings 2:3

Carolina - Ottawa 4:0

Florida - Buffalo 1:3

Philadelphia - Montreal 2:5

Toronto - Minnesota 2:1 pp,

New York 25. februára (TASR) - Hokejisti Coloarda zvíťazili v zápase zámorskej NHL na ľade Winnipegu 5:1. Skóre otvoril už po 19 sekundách hviezdny Nathan MacKinnon a v úvodnom dejstve pridal aj asistenciu. Jeho tím premenil štyri z prvých piatich striel a v tabuľke Západnej konferencie figuruje po triumfe na ôsmom mieste.Okrem Kanaďana zaznamenali gól a asistenciu aj Mikko Rantanen a J.T. Compher. Avalanche tak vyhrala päť z predchádzajúcich šiestich zápasov a zároveň štyri za sebou na ľade súpera. Vo Winnipegu vyhnali po piatom góle z bránky Connora Hellebuycka, ktorého nahradil na začiatku tretej tretiny David Rittich.Svojím výkonom sa naopak v drese Buffala blysol brankár Craig Anderson a prispel k víťazstvu svojho tímu na ľade Floridy 3:1. V stretnutí proti svojmu niekdajšiemu klubu p redviedol veterán 53 zákrokov a Sabres tak triumfovali napriek nižšej streleckej aktivite (35). Dvoma gólmi k tomu prispel aj Jeff Skinner.O triumfe Los Angeles na ľade New Yorku Islanders (3:2) rozhodli v priebehu šiestich minút druhej tretiny úspešní strelci Phillip Danault, Arthur Kaliyev a Gabriel Vilardi. Víťazstvo si tak pripísal aj brankár Jonathan Quick, pre ktorého to bol 370. triumf v kariére. Spomedzi amerických brankárov vyhrali viac zápasov len John Vanbiesbrouck (374) a Ryan Miller (391).V bránke Caroliny sa blysol Antti Raanta – Fín zablokoval 32 striel, zaznamenal tretí shutout v sezóne a prispel k víťazstvu Hurricanes nad Ottawou 4:0. Spomedzi jeho spoluhráčov skórovali Brent Burns, Seth Jarvis, Martin Nečas a Brady Skje, pričom domáci vyhrali piaty zápas v rade.Hrdinom duelu v Toronte bol domáci William Nylander, ktorý rozhodol po 65 sekundách predĺženia o triumfe svojho tímu nad Minnestou 2:1. V riadnom hracom čase navyše asistoval pri presnom zásahu Davida Kampfa v tomto ročníku má tak na konte už 70 bodov.Aj vo Philadelphii sa tešili z víťazstva hostia, Montreal zdolal Flyers 5:2. Dva body (1+1) si pripísal Jesse Ylonen. Domáci tak prehrali siedme z predchádzajúcich desiatich stretnutí.